Streit auf Feier eskaliert: Mann schlägt 27-Jährigem Beil auf den Kopf

Ein Beil in den Kopf geschlagen hat ein Mann (52) am Sonntag seinem 27-jährigen Gegenüber. Die beiden waren auf einer Feier in Streit geraten. Dann geschah alles ganz plötzlich.

Grucking – Brutales Gewaltverbrechen im beschaulichen Dorf Grucking (Gemeinde Fraunberg). In der Nacht auf Sonntag hat ein Freisinger (52) einem 27-Jährigen aus dem Ort bei einer Geburtstagsfeier ein Beil auf den Kopf geschlagen. Die Kripo Erding ermittelt wegen versuchter Tötung.

Versuchte Tötung in Grucking: Mann schlägt 27-Jährigem Beil auf den Kopf

Der Tatverdächtige, ein Rumäne, befindet sich in Untersuchungshaft – und schweigt auf Anraten seines Pflichtverteidigers. Die Party begann am Samstagabend in einer früheren Kfz-Werkstätte. Es dürfte gut Alkohol geflossen sein. Im Verlauf der Nacht, etwa zwischen 2 und 4 Uhr, gerieten der 52-Jährige, ein Kraftfahrer aus Freising, und das spätere Opfer miteinander in Streit. Der junge Mann lebt in Grucking, wohl in unmittelbarer Nähe des Tatorts.

Der junge Mann, ebenfalls Rumäne, lebt in Grucking, wohl in unmittelbarer Nähe des Tatorts. „Wer angefangen hat, und um was es im Streit ging, müssen wir noch ermitteln“, berichtet Peter Grießer vom Polizeipräsidium Oberbayern Nord. Es sei auch noch unklar, ob sich beide vorher gekannt haben. Keiner von ihnen soll der Gastgeber gewesen sein. Die Halle war den Feiernden überlassen worden.

Beil auf den Kopf geschlagen: Junger Mann kommt in Notaufnahme

Der Streit eskalierte auf tragische Weise. Der Freisinger schlug dem Gruckinger ein Beil auf den Kopf. Woher er dieses plötzlich hatte, ist ebenfalls Bestandteil der Ermittlungen. Der Gruckinger wurde in den frühen Morgenstunden in die Notaufnahme des Klinikums Erding eingeliefert.

Der 27-Jährige erlitt laut Präsidium schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Er ist nach wie vor in stationärer Behandlung. Die Ärzte erkannten, dass ihr Patient Opfer eines Verbrechens geworden sein musste – und verständigten umgehend die Polizei. Der Kriminaldauerdienst der Kripo Erding übernahm die Anfangsermittlungen, nun ist die Mordkommission zuständig.

Junger Mann mit Beil auf den Kopf: Zeugenaussagen führten zum Täter

Am Tatort, der Kfz-Halle mit Zimmern im Gebäude, konnten Beamte das Beil sicherstellen. Diverse Gäste der Feier wurden vernommen. „Dabei ist der Name des Angreifers gefallen“, berichtet Grießer. Dessen Festnahme gelang am Sonntagabend in Freising. Die Staatsanwaltschaft Landshut beantragte Haftbefehl. Ein Ermittlungsrichter am Amtsgericht Erding erließ diesen.

Der mutmaßlichen Täter bekam einen Pflichtverteidiger. „Auf dessen Anraten hin äußert sich der Inhaftierte bislang nicht“, so Grießer. Das Opfer habe bis dato noch nicht konkreter vernommen werden können. Dem Freisinger droht eine mehrjährige Haftstrafe.

