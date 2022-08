Kaum ein Haus, an dem er nicht gewerkelt hat: Trauer um den Gruckinger Zimmerermeister Sebastian Haindl

Von: Markus Schwarzkugler

So kannte man ihn: Sebastian Haindl, der sich im Alter von 55 Jahren auf eine Gaudi hin spontan noch einen Ohrring stechen ließ. Der blieb ihm dann auch. © Privat

Der Gruckinger Zimmerermeister Sebastian Haindl ist tot. Nun herrscht Trauer um den Mann, der neben allen beruflichen Aufgaben auch Zeit fand für Familie, Ehrenamt, Musik und Imkerei.

Grucking – „Es gibt kaum ein Anwesen in der Gmoa, für das ich keinen Plan gezeichnet habe“: Das hat Sebastian Haindl sen. oft stolz gesagt. Daran erinnern sich seine fünf Kinder noch gut. Ebenso an jene Episode, als sich ihr Vater, damals immerhin schon 55, auf eine eigentliche Gaudi-Idee hin bei der Last-Minute-Shopping-Tour vor Weihnachten spontan einen Ohrring stechen ließ – ein Schmuckstück, das die alten Zimmerer früher trugen. Das charakterisiert den allseits als Firmengründer und Zimmerermeister bekannten Gruckinger eben genauso. Liebender und humorvoller Familienvater, der immer für einen Flax gut war, dazu Ehrenamtler, Hobby-Imker und -Musiker: Auch dafür fand er trotz aller beruflicher Herausforderungen Zeit. Nun ist Sebastian Haindl im Alter von 89 Jahren verstorben.

Geboren wurde Haindl 1933 als zweiter Sohn von Kreszentia und Josef Haindl in Lohkirchen, wo er zusammen mit vier Geschwistern auf dem Binder-Anwesen aufwuchs. Ab 1939 ging er zu Fuß die zwei Kilometer nach Reichenkirchen zur Volksschule – später stieg er aufs Fahrrad um.

Seine Schuljahre waren geprägt von der Kriegszeit. Schon auf dem Schulweg konnte es passieren, dass er mehrmals Zuflucht in einem Graben am Straßenrand suchen musste, um sich vor den nahenden Tieffliegern zu schützen. Auch der Unterricht wurde vom Fliegeralarm immer wieder gestört. Zuhause las er geschönte Front- und Wehrmachtsberichte in der Zeitung, und als Ministrant wurde er immer wieder dazu verpflichtet, bei den Heldengottesdiensten in der Pfarrkirche Reichenkirchen seinen Dienst zu tun, wo weinende Mütter ihre gefallenen Söhne betrauerten. „Diese negativen Eindrücke haben unseren Papa das ganze Leben beschäftigt“, sagt sein Sohn Sebastian.

Nach dem Krieg wurde die Katholische Landjugend ins Leben gerufen, mit Haindl als Gründungsvorsitzendem. Unter seiner Führung stellten die Reichenkirchener endlich wieder einen Maibaum auf und studierten auch den Bandeltanz ein. Mit dem Motorrad, einer DKW 175, unternahm er schon in jungen Jahren Ausflüge in seine geliebten Berge, oder er spielte abends in fröhlicher Runde mit seiner Ziach oder Mundharmonika auf.

Beruflich machte Haindl seinen eigenen Weg. Nach zwei Jahren Mitarbeit in der elterlichen Landwirtschaft begann er mit 17 seine Zimmererlehre bei der Zimmerei Hagn in Helling, die er erfolgreich mit der Gesellenprüfung abschloss. Danach war er bei Firmen im Raum München, Landshut und Bad Tölz tätig. 1961 absolvierte er die Meisterprüfung und gründete 1964 seine eigene Firma.

In dieser Zeit wurde es dann auch familiär ernst, hatte er doch ein Auge auf die Klostermoar Annelies aus Grucking geworfen. Die beiden kamen zusammen und bauten dort ab 1966 die eigene Werkstatt und das Wohnhaus. 1969 wurde geheiratet.

In seiner Zeit als Betriebschef hat er rund 30 Lehrlinge ausgebildet. „Mit großer Leidenschaft, Genauigkeit und Ausdauer hat er oft bis spät in die Nacht Pläne gezeichnet“, erinnert sich Sebastian jun., der heute Geschäftsführer der Gruckinger Zimmerei ist. War der Dachstuhl fertig, freute sich sein Vater darauf, seine Zimmererkluft anzuziehen und alte Traditionen aufleben zu lassen, denn jetzt stand der Hebweih an – mit Richtspruch und einem guten Essen. „Bis zuletzt hat er mit Freude im Betrieb mitgeholfen“, sagt sein Sohn.

Von 1970 bis 1974 kamen die fünf Kinder der Haindls zur Welt: Sebastian, Gabriele, Veronika, Annemarie und Lisa. „Wir erlebten unseren Papa als sehr ausgeglichenen, humorvollen Menschen, dem der Schalk im Nacken saß“, sagten seine Kinder bei der Beerdigung am Freitag, bevor sie jene Geschichte von besagtem Ohrring erzählten.

Ein Abenteuer waren stets die Familienausflüge, etwa zu siebt im Auto in die Berge Südtirols. „Geh no zua, do feit da nix!“, ermutigte der Papa seine kleinen Sprösslinge, wenn sie mal nicht mehr konnten. Das sagte er auch, wenn er sie mit aufs Außengerüst der verschiedenen heimischen Kirchtürme bis ganz hinauf zum Kirchturmkreuz nahm. Denn auch auf diesen Baustellen war er tätig. Beispielsweise hat Haindl die Zwiebelturmspitze der Filialkirche in Grafing, bis dato ein Spitzturm, komplett neu entworfen. Oder den Glockenstuhl in Lohkirchen.

Auch seine Begeisterung für die Musik gab er an seine Kinder weiter. Wenn ihm seine Liebsten etwas vorspielten, freute er sich besonders. Etwa an seinem 85. Geburtstag, als ihm seine 14 Enkelkinder ein gemeinsames Ständchen spielten. Dabei musizierte er noch selbst mit.

Trotz aller Aufgaben engagierte sich Haindl auch ehrenamtlich. Er war Mitglied der Kirchenverwaltung und des Pfarrgemeinderats Reichenkirchen, 24 Jahre Kirchenpfleger. Eine zehnjährige Großaufgabe war der Bau des Reichenkirchener Pfarrheims. Auch als Lektor und Kommunionspender engagierte er sich über 30 Jahre. Außerdem war Haindl Gemeinderat, Kassenprüfer der Zimmererinnung Erding sowie Mitglied des Schützenvereins Germania Grucking, des Krieger- und Soldatenvereins und der Stockschützen Reichenkirchen.

Sein großes Hobby war die Imkerei, für die er im Rentnerdasein viel Zeit fand und dabei auch seine 14 Enkel und deren Freunde fleißig einbezog und begeisterte. Wer beim Opa in Grucking war, durfte generell überall mithelfen: Stapler fahren, Nägel einschlagen, Akkuschrauber benutzen und vieles mehr.

In den letzten Monaten ließ die Gesundheit jedoch stark nach, Aufenthalte im Krankenhaus und in der Reha wechselten sich ab. Mut und Optimismus schöpfte er aber immer wieder aus seinem tiefen Gottvertrauen. Er war sich sicher, dass sein letzter Weg dahin führt, wo es gut für ihn sein würde. Anfang August, nach einem Aufenthalt im Klinikum Garmisch, holte ihn seine Familie nach Hause. Dort schlief Sebastian Haindl an einem warmen Sommermorgen friedlich ein. „Er war zu Hause bei uns, so wie er es sich immer gewünscht hatte“, sagen seine Kinder.