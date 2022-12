Plötzlich Flüchtlinge: Bürgermeister und Nachbarn wussten nichts von neuer Unterkunft

Von: Friedbert Holz

Verkauft und vermietet: In dieses Haus in Großhündlbach sollen Geflüchtete einziehen. © Friedbert Holz

Die Unterbringung von Flüchtlingen ist im Landkreis Erding ein heißes Eisen. Nun ist im Fraunberger Weiler Großhündlbach der nächste Konflikt ausgebrochen:

Fraunberg - Eine Immobilien-Firma hat ein älteres Haus gekauft und dem Landratsamt zur Unterbringung von Flüchtlingen angeboten. Anfangs waren weder Nachbarn noch die Gemeinde Fraunberg informiert.

Nachbarin Gisela Neumaier schildert in einem Brief an die Heimatzeitung, dass eines Tages Mitarbeiter der Kreisverwaltung vor Ort gewesen seien und der Öltank befüllt worden sei. Bürgermeister Hans Wiesmaier, der in der Nähe wohnt, wusste ebenfalls nichts und reagierte überrascht. Hatte man ihn übergangen?



Plötzlich Flüchtlingsunterkunft im Kreis Erding: Gemeinde und Anwohner wusste nichts

Recherchen unserer Zeitung haben ergeben, dass das Haus am 22. September verkauft wurde und eine Familie mit zwei Kindern ausziehen musste. Neumaier will vom neuen Eigentümer erfahren haben: „Die haben nicht mehr ins Konzept gepasst.“ Im Ort heißt es, durch den Einbau von Trockenbau-Wänden könnte hier Platz für bis zu 30 Geflüchtete geschaffen werden.



„Was sollen diese meist jungen Leute den ganzen Tag machen?“

Neumaier und auch der Rathauschef halten die Entscheidung aber auch deshalb für falsch, weil es sich um einen abgelegenen Weiler mit schlechter Anbindung handelt. Sie fragt sich: „Was sollen diese meist jungen Leute den ganzen Tag machen?“



Wiesmaier sieht durchaus die auch für den Landkreis Erding zunehmend schwieriger werdende Situation, immer mehr Geflüchtete unterbringen zu müssen. Täglich kommen neue. In Fraunberg wohnen bereits 54. Nach einem Verteilschlüssel „sollen es vielleicht noch zwölf weitere werden“, so Wiesmaier. „Wir sehen derzeit kein Ende und sind daher froh, wenn dem Landratsamt freie Immobilien angeboten werden.“ Doch dieser Standort sei denkbar ungeeignet, auch weil die Nachbarbebauung sehr eng heranrückt.

„Warum werden wir vor vollendete Tatsachen gestellt?“

Besonders verärgert sind die Dorfbewohner über die mangelnde Kommunikation des Landratsamts. „Warum werden wir vor vollendete Tatsachen gestellt?“, klagt man in Großhündlbach. Niemand wisse, wer hier einziehen werde.



Karin Fuchs-Weber, Leiterin des Büro Landrats, erklärt auf Anfrage unserer Zeitung: „Wir bekommen immer wieder Angebote für Unterkünfte. Die Anmietung hier ist im November erfolgt. Das Gebäude wurde unter anderem auf den Brandschutz überprüft.“ Dass weder der Bürgermeister noch die Anwohner im Ort informiert wurden, sieht die Vertreterin des Landratsamts anders: „Diese Aussage ist so nicht ganz richtig. Die Gemeinden werden informiert – in der Regel, bevor eine Belegung mit Asylbewerbern erfolgt.“



Hier hätten Nachbarn durch „Ertüchtigungsarbeiten“ und entsprechende Beobachtungen bereits vor einer möglichen Belegung mitbekommen, dass das Gebäude wohl ans Landratsamt vermietet wurde. „Vonseiten des Landratsamts bedauern wir das. Aber bis heute sind noch keine Asylbewerber hier untergebracht worden“, so Fuchs-Weber. Die Gemeinde werde vorab Informationen erhalten. Sie erklärt, dass auch ihre Behörde von der Regierung keine Vorabinformation erhalte, wer letztlich einzieht. „Dennoch versuchen wir seit Jahren, verträgliche Lösungen zu finden“.



Der Bürgermeister möchte trotz aller bisherigen Ungereimtheiten dafür sorgen, dass hier keine Stimmung gegen Flüchtlinge entsteht. „Diese Menschen tragen keine Schuld an dieser Situation, haben vermutlich viel Schlimmes erlebt und sind froh, endlich ein Dach über dem Kopf zu haben. Wir sollten alle zusammenstehen und ihnen helfen, so gut es geht. Schließlich wohnen in unserer Gemeinde schon lange Menschen aus anderen Ländern und Kulturen.“

