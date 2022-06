Herbstfestbier mit heimischem Getreide

Kooperation von Erzeugern und Weißbräu – Gerstenpreis wird sich mehr als verdoppeln

Die rund 30 Erzeuger für Qualitätsgetreide, die sich zur Mitgliederversammlung im Gasthaus Rauch trafen, trinken gerne mal ein Bier vom Erdinger Weißbräu. Dass sie vielleicht auch bald zu dessen Herstellung beitragen könnten, offerierte ihnen Dr. Stefan Kreisz, der für Technik, Logistik, Einkauf und Personal beim Erdinger Brauhaus zuständig ist.

Grucking – Zudem zog Daniel Gschlößl, Geschäftsführer der Getreideerzeuger im Landkreis, eine Bilanz über die vergangenen zwei Jahre.

„Wir verarbeiten pro Jahr zur Herstellung unseres Bieres rund 20 000 Tonnen Weizen und suchen nun auch Erzeuger aus der Region für unser Produkt“, schilderte Weißbräu-Geschäftsführer Kreisz die aktuelle Situation. Für ein gemeinsames Projekt zum Thema Nachhaltigkeit auch im Brauwesen halte er lokale Zulieferanten für notwendig und attraktiv: „5000 Tonnen Getreide aus dem Kreis, je 2500 Tonnen Weizen und Gerste, wären durchaus erstrebenswert. Zusammen mit dem Wasser aus unserem Brunnen in Erding könnten wir damit eine besondere Signalwirkung erzielen – wenn wir etwa daraus das Festbier zum Herbstfest Ende August brauen.“

Kreisz stellt sich unter anderem vor, dass auf den Feldern der Getreide-Landwirte Schilder auf das besondere Vorhaben hinweisen, das daraus gewonnene Festbier wäre dann zu Festbeginn auch im örtlichen Getränkehandel zu kaufen. Schließlich – der anwesende Landrat Martin Bayerstorfer als Gast vernahm es gerne – sei vor dem Fest noch eine spezielle Verkostung des besonderen Trunks mit lokaler Prominenz geplant.

Kreisz stellte den gespannt zuhörenden Landwirten auch in Aussicht, bei Lieferung sehr guter Getreidequalität Prämien auszuschütten. Über Verträge müsse generell noch geredet werden „in dieser doch sehr herausfordernden Zeit: Der Preis für Gerste etwa wird sich, bedingt durch die Ukraine-Lage, wahrscheinlich von bisher 350 Euro pro Tonne auf 800 Euro erhöhen“.

Daniel Gschlößl aus Steinkirchen, Geschäftsführer der Erzeugergemeinschaft, berichtete über die Erntemengen der beiden vergangenen Jahre: Es gab 2021 etwa 5680 Tonnen Weizen (2020: 5300), 2300 Tonnen Gerste (2600), 1025 Tonnen Raps (660), 90 Tonnen Dinkel (2020 keine Ernte) sowie 15 Tonnen Hafer (34). Für die erwähnte Zusammenarbeit mit der Brauerei seien 200 Tonnen Gerste und Weizen geliefert worden.

Die insgesamt 184 Mitglieder der Gemeinschaft hätten die Scheller-Mühle in Reisgang bei Pfaffenhofen besichtigt sowie einige Felder. Für dieses Jahr seien eine Vorführung zur Hacktechnik geplant sowie eine Einführung in den Trockenanbau von Reis, „eine durchaus interessante Pflanze“, so Gschlößl.

Da 2020 und 2021 keine größeren Veranstaltungen möglich waren, konnte Michael Hamburger aus Buch am Buchrain, stellvertretender Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbands, in seiner Funktion als Kassenprüfer nur wenige Zahlen aus der Kasse vortragen. 2020 standen rund 1900 Euro Einnahmen (fast ausschließlich Mitgliedsbeiträge) etwa 1700 Euro an Ausgaben für die Verwaltung gegenüber. 2021 betrug das Verhältnis rund 1840 Euro zu 880 Euro. Fie Führung der Kasse wurde als vorbildlich testiert.

Schließlich berichtete Paul Kammerer aus Neuburg, Pflanzenbauberater der BayWa, dass der Anbau von Mais in Bayern um rund fünf Prozent gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen sei. Im gleichen Zeitraum sei dafür der Anbau von Raps um 21 Prozent gestiegen. „Bayern liegt hier aktuell mit gut 103 000 Hektar Anbauflächen an vierter Stelle in der Bundesrepublik.“ Die geplante Stilllegung von vier Prozent aller landwirtschaftlicher Flächen für mehr Naturschutz, wie vom Bundesumweltministerium gewünscht, sei wohl nicht zu verhindern. Trotzdem riet er den Landwirten, auch diese Böden nach Möglichkeit frei von Unkraut zu halten und gab dazu Schutzempfehlungen.