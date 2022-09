125 Jahre Immergrün-Schützen Maria Thalheim: Immer das Ziel vor Augen, auch im Regen

Von: Klaus Kuhn

Fast komplett voll war die Stockhalle in Maria Thalheim beim Dankgottesdienst. © Klaus Kuhn

Das Wetter spielte nicht so ganz mit, aber dennoch war es ein großartiger Abschluss der viertägigen Jubiläumsfeier zum 125. Geburtstag des Schützenvereins Immergrün Maria Thalheim: Die Stockhalle war fast komplett voll, als der Dankgottesdienst begann. Ursprünglich sollte er im Freien stattfinden, aber das hatte der Dauerregen nicht zugelassen, genauso wenig wie den Kirchenzug.

Maria Thalheim – Zelebriert wurde die Heilige Messe von Pfarrer Gregor Bartkowski, Konzelebrant war Diakon Christian Pastötter. In seiner Predigt arbeitete er heraus: „Die Vereine haben immer Wert auf Gemeinschaft und Zusammenhalt gelegt.“ Ein Schütze habe immer ein Ziel vor Augen, so der Diakon weiter. „Wer in der Welt unterwegs ist, weiß, dass vieles ziellos ist.“ Christen hätten ein Ziel, eben die Ewigkeit, meinte Pastötter, um darauf einzugehen, dass gerade im Schießsport nicht ohne Grund strenge Regeln gelten würden. Das sei auf das Leben anwendbar: „Gemeinschaft gelingt nur mit Regeln.“

Auch die Kranzniederlegung für die verstorbenen Mitglieder musste ausfallen. Die werden die Schützen aber noch nachholen.

Schirmherr und Bürgermeister Hans Wiesmaier ärgerte sich gewaltig wegen des Wetters. „Jetzt läuft die Wiesn. Da sind viel mächtigere Schirmherren, und was ist? Wenn man sich nicht um alles selbst kümmert.“ Fröhliches Gelächter quittierte diese Worte, und so blieb dem Gemeindechef nichts anderes übrig als einen Umschlag aus dem Sakko zu ziehen: „Hier habt ihr eine kleine Entschädigung.“ Ansonsten rief er dazu auf, die Gemeinschaft zu leben: „Diesen Tag nimmt uns keiner!“

Schützenmeisterin Heidi Wegmann ließ den offiziellen Teil noch einmal mit einem Schnelldurchlauf durch die Vereinsgeschichte beginnen. Und Landrat Martin Bayerstorfer hatte eine Erinnerungsscheibe dabei, die er ihr überreichte. Der zweite Gauschützenmeister Erich Bottesch nannte Maria Thalheim unter dem Beifall der Gäste eine „Schützenhochburg“.

Die Veranstaltungen zum Jubiläum bewertete Wegmann im Gespräch mit der Heimatzeitung als durchweg erfolgreich und gut besucht. Sei das nun der Kabarettabend mit Stefan Otto oder die Partynacht mit der Band „Feierwehr“ – man könne zufrieden sein.

Mitten während des offiziellen Teils hatte die Feuerwehr übrigens einen unerwarteten Auftritt – oder besser gesagt: Abgang. Es war nämlich der Piepser gegangen. Augenblicklich sprangen alle Feuerwehrleute von ihren Bierbänken auf, und ab ging’s im Laufschritt zum Ausgang. Anhaltender, freundlicher Beifall der Festversammlung begleitete sie dabei.

Wiesmaier unterbrach seine Rede. Das Abrücken der Aktiven bezeichnete er als „lauter Signale“ für die angesprochene Gemeinschaft und kommentierte: „Seien wir froh, dass wir sie haben.“ Ein Bericht zu den Ehrungen zahlreicher Mitglieder folgt.