Ist die Kuh wirklich ein Klima-Killer? Vortrag räumt mit Mythen rund um Nutztiere auf

Von: Friedbert Holz

Kühe fressen Grasland ab. Das Methan, das sie ausstoßen, ist laut Professor Windisch zwar ein starkes Treibhausgas, aber sehr kurzlebig. (Symbolbild) © Boris Roessler/dpa

Professor Wilhelm Windisch hielt einen Vortrag im Gasthaus Rauch in Grucking. Thema waren Nutztiere als essenzieller Bestandteil einer Kreislaufwirtschaft.

Grucking – „Können wir uns Nutztiere noch leisten?“ Antworten auf diese provokante Frage, noch dazu in einem landwirtschaftlich strukturierten Landkreis, gab Professor Wilhelm Windisch auf Einladung des Verbands für Landwirtschaftliche Fachbildung (VLF) im Gasthaus Rauch in Grucking. Zwar waren einige Landwirte erschienen, doch der Vortrag war eher für Konsumenten und Naturschützer gedacht, bei denen sich Narrative gegen Rinder oder Schweine hartnäckig halten.

Argumente für deren Haltung hatte der Experte genug, er arbeitete viele Jahre an diesem Thema in Weihenstephan und in Wien, reist jetzt, quasi als „Botschafter“, in seiner Altersteilzeit durch die Lande. Er will vier – seiner Meinung nach völlig falsche – Darstellungen durch wissenschaftliche Erkenntnisse korrigieren: Nutztiere sind Nahrungskonkurrenten, ihre Emissionen belasten die Umwelt, die Kuh ist ein Klima-Killer, und es gibt längst Möglichkeiten, sich ohne Tierhaltung gut zu ernähren.

„Nutzflächen werden auf der Welt immer weniger, davon sind etwa 70 Prozent Grasland, in Deutschland 30 Prozent“, erklärte Windisch. „Da es immer mehr Menschen gibt, muss die Fläche eines Fußballfelds heute drei Menschen ernähren, in 2050 aber fünf“, wusste er.

Weil Grasland sich nicht überall, etwa im Allgäu, zu Ackerland umfunktionieren lasse (aufgrund von Topografie, Feuchtigkeit oder zu viel CO2-Emission), jedoch die fundamentale Quelle für nicht essbare Biomasse darstelle, müssten Weidetiere wie Kühe oder Schafe offene Landschaften mit hoher Biodiversität erhalten. Für reine Ackerflächen hingegen werde Dünger immer teurer, es gebe also immer weniger vegane Nahrungsmittel. Ganz zu schweigen vom Abfall: „Bei einem Kilo Getreide oder Mais entfällt die Hälfte auf Stroh oder nicht essbare Teile. Vegane Lebensmittel schaffen das Vierfache ihrer Menge an nicht essbarer Biomasse. Nutztiere fördern hingegen die Pflanzenproduktion und erzeugen durch ihren Dünger eine wertvolle Kreislaufwirtschaft, sie sind die Basis dafür“, stellte der Professor fest.

Windisch räumte auch mit der Darstellung der Kuh als Klima-Killer auf. „Während sich Geflügel an Feldprodukten ernährt, die zuerst erzeugt werden müssen, sind etwa Kühe als Wiederkäuer wesentlich sinnvoller, denn sie fressen bereits vorhandenes Grasland ab.“ Das Methan, das sie ausstoßen, sei zwar ein starkes Treibhausgas, aber sehr kurzlebig. „So wurde etwa nachgewiesen, dass laufende Methan-Emissionen das Klima keinesfalls zusätzlich anheizen. Wohl aber CO2, weil dieses quasi ewig in der Atmosphäre bleibt. Zudem lässt sich der Methan-Ausstoß durch anderes Futter reduzieren“. erläuterte er. Aus Emissionssicht seien etwa der Dünger auf Feldern durch Verrotten im Vergleich zu Biogas oder Rindern fast gleich zu bewerten. Wichtig sei aber, dass sich tierische und vegane Produkte stets die Waage halten, um eine möglichst geringe Emission und hohe Nachhaltigkeit sicherzustellen.

„Sogenanntes In-vitro-Fleisch ist einem Nutztier gleich, es ist nur auf einer Petri-Schale und im Brutschrank erzeugt“, klärte Windisch über mögliche Nahrungsalternativen auf. „Dazu nötig sind jedoch hochwertige Glucose und Aminosäuren, und es ist keinesfalls in großen Mengen zu erzeugen.“ Vegane Produkte seien also keine 100-Prozent-Alternative zu Nutztieren, sondern eher ihre synergetischen Partner.

Zur Zukunft: „Unsere Landwirtschaft erzeugt nicht Lebensmittel, sondern Biomasse, wobei der Teller des Menschen stets Vorrang haben sollte vor Tiertrog oder gar Autotank“, fasste er zusammen. Eine wirklich nachhaltige Produktion von Lebensmitteln lasse sich nur durch eine Kreislaufwirtschaft erzeugen und auch nur bei vernünftig limitierten Produktionsmengen. „Jede zusätzliche Produktion belastet Umwelt und Klima. Die Gesellschaft muss entscheiden, welche Schäden sie akzeptieren will“, so der Professor. „Nutztiere sollten also weiterhin essenzieller Bestandteil einer Kreislaufwirtschaft sein. Wir werden nach wie vor Milch, Fleisch und Eier haben, wichtige Säulen unserer Ernährung, wir müssen sie künftig aber anders bewerten.“