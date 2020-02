Zwei Jahre alt und doch schon unverzichtbar: Förderverein der Grundschule Fraunberg sammelt fleißig Geld

Jahreshauptversammlung Förderverein

In erster Linie soll die Schule in Reichenkirchen von jenem „stattlichen Puffer“ an Geld profitieren, der vom Förderverein der Grundschule im vergangenen Jahr angespart worden ist. Das sagte Vorsitzender Kai von Fraunberg in der Jahreshauptversammlung des Fördervereins. In der Schule in Maria Thalheim zog er eine zufriedenstellende Bilanz.