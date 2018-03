Kinderhaus als Familien-Stützpunkt?

Gemeinderat Fraunberg

Zwei Tage lang verbrachten Fraunbergs Gemeinderäte und Betreuerinnen des Kinderhauses bei einer Klausurtagung in Gars am Inn. Dort informierten sie sich über die mögliche Gestaltung eines künftigen Stützpunkts für Familien in der Gemeinde. Jetzt wurden im Gemeinderat die Eindrücke und das weitere Vorgehen diskutiert.