Kinderhaus Fraunberg: Anbau eingeweiht

Von: Friedbert Holz

Glückliche Gesichter: Zufrieden mit den neuen Räumen zeigten sich bei der Einweihung die Kinder ebenso wie das Team sowie die Ehrengäste: Kinderhausleiterin Anita Steinbichler, Diakon Christian Pastötter, Bürgermeister Hans Wiesmaier und Landrat Martin Bayerstorfer (v. r.). © Tom Obermeier

Ein großer Tag für die Kleinsten: Der Erweiterungsbau für das Kinderhaus Fraunberg wurde feierlich eingeweiht. Im Keller hat der Familienstützpunkt Platz gefunden.

Fraunberg – „Träume wurden zu Räumen“: Anita Steinbichler, Leiterin des Kinderhauses St. Florian, äußerte sich überglücklich, als nach zwei Jahren Bauzeit der Erweiterungstrakt nun offiziell eingeweiht werden konnte. Sie, ihr rund 40-köpfiges Team, die Eltern und vor allem die 211 Kinder hätten diesen Tag lange herbeigesehnt.

Nun gibt’s hier Platz für zwei weitere Krippengruppen, eine dritte Gruppe sowie sieben Kindergartengruppen. In Summe bilden sie eines der größten Angebote für Kinderbetreuung im ganzen Landkreis Erding.



Außerdem wurde der neue Familienstützpunkt mit eingeweiht. „Wir hätten nicht gedacht, dass viele unserer Vorstellungen und Wünsche dann doch umgesetzt werden konnten“, ist Steinbichler zufrieden mit dem Ergebnis. Dank der guten Zusammenarbeit von kirchlicher Trägerschaft, Gemeinde und Elternbeirat sei trotz Corona und Material-Engpässen in der Bauphase ein Gebäude entstanden, in dem sich alle wohl fühlen könnten.



Als „besonderen Tag“ wertete auch Bürgermeister Hans Wiesmaier die Einweihung: „Das Glück der Kinder liegt in unserer Verantwortung. Wir sind aufgefordert, ihre Wurzeln zu vertiefen, trotz der Kleinheit unserer Gemeinde.“ Das besondere Haus werde von besonderen Menschen getragen, es habe in eine gute Zukunft, sagte er überzeugt. Die Erzdiözese hatte ein schriftliches Lob geschickt: „Der hohe Qualitätsanspruch vor Ort ist erkennbar, hier sind erfahrene Leute in der Verantwortung“.



Besonderen Schwerpunkt auf den neu eingerichteten Familienstützpunkt im Keller legte Landrat Martin Bayerstorfer in seinem Grußwort. „Eine Beratungsleistung vor allem für Eltern in einem gemeinsamen Haus mit den Kindern ist ideal“, sagte er. Schon 200 Familien nutzten diese Einrichtung – „eine höhere Besucherfrequenz als bei unserer Pkw-Zulassungsstelle im Landratsamt“, rechnete Bayerstorfer launig vor. Er setze große Hoffnung auf den Stützpunkt als Basis des sozialen Vertrauens.



„Allein ist man einzigartig, zusammen ist man stark“: So lautet das Motto von Martina Brandl, Leiterin dieses Familienstützpunkts. Hier sei ein leistungsfähiges Miteinander entstanden, das dabei helfe, Familien untereinander in Kontakt zu bringen. Ihre Türe stehe grundsätzlich immer offen. In der Zukunft sei im Keller auch noch ein Café für Eltern geplant, die sich beim Bringen oder Holen ihrer Kinder hier zum Plausch treffen könnten.



Rathauschef Wiesmaier gab einen Überblick über die Gesamtkosten: „Wir liegen bei rund drei Millionen Euro, der Staatszuschuss dafür beträgt genau eine Million und 6000 Euro“. Schließlich durfte Diakon Christian Pastötter den Erweiterungsbau samt Familienstützpunkt segnen, bevor sich die Gästeschar auf eine Erkundung durch das neue Gebäude begab.



Die Kleinsten waren da schon wieder in ihren Gruppenräumen, beim Spielen oder auf dem Weg zum Mittagsschlaf. Sie hatten zu Beginn der Feier das Lied „Die Krippenkinder, das sind wir“ gesungen, unterstützt von Matthias Raupach am Akkordeon.



Tag der offenen Tür

Fraunbergs Bevölkerung kann sich ebenfalls im Erweiterungsbau umsehen: Am Sonntag, 2. Juli, ab 8 Uhr ist ein Tag der offenen Tür geplant, mit Spielen und Eis für die Kinder.