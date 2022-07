Kirchenführer zu Ridinger Pfarrkirche St. Georg

Teilen

Zur Ridinger Pfarrkirche St. Georg gibt es jetzt einen Kirchenführer. © Thomas Obermeier

Klein, aber fein ist die Ridinger Pfarrkirche St. Georg. Der heutige spätgotische Bau stammt aus der Zeit um 1500 und thront in einer der ältesten erstmals erwähnten Pfarreien des Landkreises in der Gemeinde Fraunberg. Schon seit vielen Jahren ziert die Ridinger Kirche den Titel des Landkreisbuches.

Riding – Auf Anregung von Pfarrer Gregor Bartkowski vor zwei Jahren hat die Pfarrei Riding von ihrer herrlichen Pfarrkirche jetzt einen informativen Kirchenführer erstellt. Wer tiefer eintauchen möchte in die Geschichte der Ridinger Pfarrkirche, ihre Entstehung, ihre Ausstattung oder ihre Umgebung, kann sich nun den neu aufgelegten Kirchenführer zu Hilfe nehmen.

Beim St. Georg Kirchenpatroziniumsgottesdienst hatte Kirchenpflegerin und Hobbyautorin Anna Weber den 32-seitigen Kirchenführer erstmals der Ridinger Pfarrgemeinde vorgestellt. Dank des kleinen Formats von 19 x 12 Zentimeter ist das Kirchenbücherl sehr handlich und passt damit in jede Handtasche,

Der Kirchenführer kann gegen einen Beitrag von 4,50 Euro direkt in der Pfarrkirche St. Georg oder im Pfarramt in Reichenkirchen erworben werden.

Weber berichtete: „Wir konnten auf Material von der Gemeindechronik zurückgreifen, kamen aber als Laien bald an unsere Grenzen.“ Dank der Unterstützung des Münchner Historikers Dominik Dorfner, der für uns in der Staatsbibliothek intensiv Recherche geleistet hat, hat der Textumfang für den Kirchenführer bedeutend an Niveau gewonnen.

Unterstützung gab es auch von der Wartenbergerin Rosmarie Neumeier-Korn, die fürs Layout der jeweiligen Geschichte und die künstlerische Gestaltung sorgte. Die Fotos haben Rita Daschinger aus Furthmühle und Bruno Scherzl aus Wartenberg zur Verfügung gestellt. Hergestellt hat den Kirchenführer die Druckerei Dersch GmbH Co. KG, aus Hörlkofen.

Dank der Sponsoren, die Gemeinde Fraunberg bezahlte 550 Euro, die Fraunberger VR-Bank 500 Euro, konnten die Ausgaben der Erstauflage vorab gedeckt werden. Mittlerweile seien schon 70 Stück, das sind zwei Drittel der Auflage, vergriffen, freute sich Weber.

Bürgermeister Hans Wiesmaier gab an Weber den Dank für das große Engagement zurück, die abendländische Kultur zu erhalten und in eine neue Zeit zu tragen: „Wir müssen uns angewöhnen, das Besondere zu erhalten, deshalb ist die Gemeindespende aus dem Kulturetat hier gut angebracht.“ tom

Erding-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Erding-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Erding – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.