Kitas „am Rande der Belastungsgrenze“

Leiterinnen der katholischen Häuser im Landkreis stellen Ministerin Scharf kritische Fragen

Der Fachkräftemangel ist groß, die Belastungen fürs Personal werden immer mehr: Im Kita-Bereich drückt der Schuh gewaltig. Sorgen, Nöte und kritische Nachfragen richteten die Leiterinnen der katholischen Kitas im Landkreis Erding bei einem Treffen im Fraunberger Bürgersaal an Familien- und Sozialministerin Ulrike Scharf. Die katholische Kirche ist mit Blick auf die Zahl der Einrichtungen der größte Träger im Landkreis.

Fraunberg – 114 000 Beschäftigte arbeiten aktuell in Bayerns Kitas, ein Anstieg um 80 Prozent in den vergangenen Jahren. „Wir stellen viel zur Verfügung, die Betriebskostenförderung des Freistaats waren 2022 zwei Milliarden Euro, davon fielen 20 Millionen auf den Landkreis Erding. Unser Problem ist und wird der Fachkräftemangel sein“, sagte die Ministerin.

Lisa Gratzl, Leiterin des Kinderhauses St. Stephanus in Moosen, fragte Scharf: „Wie können Sie die Rahmenbedingungen ändern?“ Für ihre 18 „am Rande der Belastungsgrenze“ arbeitenden Pädagoginnen in sechs Gruppen sei vieles zeitlich nicht mehr zu schaffen, stets brauche sie einen Notfallplan. „Montags starten wir meistens mit nur 14 Kolleginnen in die Woche, freitags hatten wir schon manchmal zu. Der Wille ist da, wir können aber nicht mehr“, so Gratzl.

Das höre sie nicht zum ersten Mal, sagte Scharf bei dem einstündigen Treffen. Arbeitgeber sei der Träger, der somit für die Arbeitsbedingungen verantwortlich sei – „das ist wie ein Unternehmen“, fand Scharf. Hier hielt Fraunbergs Kita-Leiterin Anita Steinbichler dagegen: „Die Rahmenbedingungen kommen aber schon vom Staatsministerium.“ Sie spielte auf die Gruppengrößen an, die das Problem seien, und forderte: „Wir bräuchten einen anderen Personalschlüssel.“

Auch die weiteren Leiterinnen machten sich für bessere Rahmenbedingungen stark. Sie möchten etwa Berufspraktikantinnen künftig weiterbeschäftigen. Scharf dazu: „Ja, wir brauchen mehr Personal, aktuell unterstützt der Freistaat das Assistenzkräfteprogramm mit 20 Millionen Euro. Und den Personalbonus, bei dem der Bund ausgestiegen ist, mit 135 Millionen.

„Mir wird angst und bange“, meinte Marlen Bergtholdt vom Kindergarten St. Franziskus an der Rotkreuzstraße in Erding zur künftigen Qualität des Personals. „Ihnen fehlt der Methoden- Koffer. Das soll unsere Zukunft werden? Mir geht die Hutschnur hoch“, wetterte sie in Richtung der Ministerin. Diese wehrte sich. Der Fachkräftemangel sei keine Überraschung, „aber wer hätte vor zehn Jahren daran gedacht, ein einjähriges Kind in die Kinderbetreuung zu geben?“, fragte Scharf. Der Landkreis Erding sei eine Bildungslandschaft, „wir haben nichts verschlafen“.

Hans-Jürgen Dunkl aus Scharfs Ministerium meinte dazu: „Eine reguläre Ausbildung ist für uns das Herzstück dafür, Fachkräfte zu bekommen. Assistenzkräfte wären eine Alternative.“

In der Debatte wurde auch deutlich, dass die finanzielle Unterstützung vom Freistaat nicht ausreicht. Im Fokus der Diskussion war etwa der sogenannte Basiswert, der einen Teil davon ausmacht. Steinbichler sagte in Richtung der Ministerin: „Vertrauen Sie uns und dem Träger, dass wir das Geld verantwortungsvoll einsetzen, damit wir unsere Arbeit auch machen können und Leute, die wir dringend brauchen, nicht ablehnen müssen.“ Die diversen Sonderprogramme machen es laut Steinbichler nicht einfacher. Daniela Röder vom Trägerverbund Taufkirchen sagte deutlich, sie habe das Betteln um Geld satt.

Caritas-Fachberaterin Sarah Schwarzenbeck sagte: „Bildung ist mehr als Betreuung“, und Bürgermeister Hans Wiesmaier meinte: „Wir wollen Gutes tun, um den Kinderauftrag zu erfüllen mit guten Rahmenbedingungen. Deshalb sollte so ein Forum wie heute öfter stattfinden, jederzeit gerne hier im Bürgersaal.“

Thomas Obermeier