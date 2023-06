Nachbarschaftshilfe Fraunberg: „Kompetenzzentrum der Nächstenliebe“

Der neugewählte Vorstand (vorne, v. l.): Jürgen Notka, Elvira Stulberger, Thomas Ott, Gerda Bart, Dagmar von Fraunberg und Rita Sainer sowie (hinten, v. l.) Vize-Bürgermeister Hans Rasthofer, Hansjörg Walther, Christel Rasthofer, Bürgermeister Hans Wiesmaier und Monika Feuchtgruber. Nicht im Bild: Anja von Fraunberg, Diakon Cristian Pastötter und die neue Caritas-Kreisgeschäftsführerin Alexandra Myhsok. © Thomas Obermeier

Auf ein ereignisreiches Jahr hat die Nachbarschaftshilfe Fraunberg (NBH) in ihrer neunten Jahreshauptversammlung zurückgeblickt: Bei 603 Einsätzen unterstützte sie Menschen in Ausnahmesituationen und entlastete damit auch Angehörige von Hilfsbedürftigen. Hinzu kommen noch 129 Einsätze in dem seit fünf Jahren angegliederten Zwergerlgarten.

Fraunberg – So kamen 1033 ehrenamtliche Stunden zusammen, in denen die Helfer für ihre Mitmenschen da waren. Und noch eine große Zahl: 5329 Kilometer wurden bei allem zurückgelegt.

Stolz zog Vorsitzende Dagmar von Fraunberg im Bürgersaal Bilanz. Zu Beginn hatten Stephanie Ahlgrim, Tanja Endres und Anita Herz die Arbeit des Pflegestützpunkts des Landkreises vorgestellt. Ihr Fazit: „Die Außensprechstunde in Fraunberg wird sehr gut angenommen. Wir vernetzen uns mit den Anbietern in den Gemeinden, wie Nachbarschaftshilfe, Pflegedienste, Pflegeberater, und stehen im engen Austausch mit dem BRK in Erding.“ Es sei wichtig, „dass sich die Bürger bei Bedarf trauen, zu uns zu kommen. Wir machen auch Hausbesuche, es gab noch nie eine Situation, die wir nicht lösen konnten“, so Ahlgrim. Anmeldungen werden per E-Mail an pflegestuetzpunkt@lra-ed.de oder unter Tel. (0 81 22) 58 18 00 entgegengenommen.

Hinter den NBH-Zahlen steckt nicht nur eine Menge Arbeit, sondern auch viel Herzblut, wie aus den Jahresberichten hervorging. Rita Sainer von der Einsatzleitung sagte: „Immer mehr wird die ehrenamtliche Kinderbetreuung für uns. Unsere Helfer sind umsichtige Leute, die Vertrauen aufbauen und Verantwortung übernehmen. Sie bringen Freude und Farbe in den Alltag der Bedürftigen.“

Schriftführerin Christel Rasthofer: „Die Einsätze umfassten unter anderem regelmäßige Besuchsdienste bei älteren Menschen, Einkaufsbegleitung und Fahrdienste zum Arzt oder zur Tagespflege, aber auch Kinderbetreuung oder kurzzeitige Haushaltshilfe sowie Gartenarbeit bei Krankheit. Auch Hilfe bei Behördenangelegenheiten konnte geleistet werden. Auf diese Weise waren 2022 insgesamt 20 Helfer im Auftrag der NBH unterwegs.“

„Nicht hoch genug einzuschätzen ist“, so von Fraunberg, „dass die Einsatzleitungen, wenn kurzfristig kein Helfer gefunden wird, manchmal selbst eingesprungen sind und Hilfeleistungen übernommen haben“.

Im Flüchtlingshaus in Grucking ist seit zehn Jahren Hansjörg Walther unermüdlich für die derzeit 28 Bewohner im Einsatz. Vergangenes Jahr hat er an 216 Tagen 1040 Stunden geholfen und noch dazu über 10 000 Kilometer bei seiner Hilfe mit seinem Pkw zurückgelegt. Besonders freut ihn, dass die Gemeinde einen Internetanschluss verwirklicht hat. Erfreulich sei auch, dass die Kita-Fahrten für die Flüchtlingskinder dank dreier neuer Fahrerinnen wieder stattfinden könnten. Zudem kritisierte Walther scharf die bürokratischen Hürden: „Wenn das Landratsamt nicht unterstützt, bekommt ein Kind seine Mutter nicht nach Deutschland“, so Walther. „Das ist ja fast übermenschlich, was du leistest“, lobte ihn die Vorsitzende.

Eine Erfolgsgeschichte ist der Zwergerlgarten für Kinder bis drei Jahre mit Leiterin und Erzieherin Eva Schraufstetter und ihren sechs Kolleginnen im Reichenkirchener Pfarrheim. „Zusammen mit der Bücherei wurde nach Sicherheitsumbauten wegen Brandschutz im Sommer große Eröffnung gefeiert. Für September 2023 haben wir schon 18 Anmeldungen. Wahrscheinlich werden es zwei Gruppen mit reduziertem Stundenangebot, die Entscheidung können wir allerdings erst in den großen Sommerferien fällen“, informierte Schraufstetter.

Sehr aktiv ist die Handarbeitsgruppe mit 25 Leuten, geleitet von Elvira Stulberger. „Das ist nicht nur Kaffee und Kuchen. Da geht’s um Austausch, Handarbeit und Spaß. Wir wollen ja wissen, wie’s einem geht“, so Stulberger.

Eingestellt ist derzeit aus gesundheitlichen Gründen das monatliche Lesecafé beim Strasserwirt in Oberbierbach mit Egon Weiß. Dafür war die NBH auch im vergangenen Jahr am Ferienprogramm beteiligt.

Mit Blumenstrauß und Applaus wurde Karen Heintges nach jeweils drei Jahren als Schatzmeisterin und Beisitzerin verabschiedet. Sie hört aus persönlichen Gründen auf und wird der Nachbarschaftshilfe mit Rat und Tat verbunden bleiben. Ihr Posten wurde nicht nachbesetzt.

Bürgermeister Hans Wiesmaier bezeichnete die NBH als „Kompetenzzentrum der Nächstenliebe“. Die Gemeindepreisträger 2022, Walther und Stulberger, seien ja nicht zufällig ausgewählt worden.

Reibungslos verliefen die Neuwahlen. Vorsitzende bleibt von Fraunberg, 2. Vorsitzende Gerda Bart, Schatzmeister Thomas Ott und Schriftführerin Christel Rasthofer. Als Einsatzleiterinnen führen Rasthofer, Sainer und Jürgen Notka ihr Amt weiter. Beisitzer sind Walther, Stulberger, Monika Feuchtgruber und Anja von Fraunberg, Kassenprüfer bleiben Franz Angermeier und Joachim Homann.

Spannung für die Zukunft ist bereits geboten – mit der Aussicht auf Räumlichkeiten im Jagerhaus inklusive Nutzungskonzept für ein künftiges Haus der Begegnung.

Thomas Obermeier