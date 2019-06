Künstlerische Perfektion

Im Fraunberger Bürgerhaus ist zurzeit eine Gedächtnisausstellung mit Werken der früh verstorbenen Bildhauerin Christiane Horn zu sehen.

Fraunberg – Mit ihren Werken hat die früh verstorbene Wartenberger Bildhauerin Christiane Horn (1957-2001) künstlerische Spuren hinterlassen. Ihre Tochter Hannah Auf dem Hövel, die selbst eine Ausbildung zur Holzbildhauerin abgeschlossen hat, organisierte nun im Fraunberger Bürgerhaus eine inspirierende Gedächtnisausstellung.

Mit herzlichem Charme begrüßte sie die vielen Gäste. Bürgermeister Hans Wiesmaier regte in seinem Grußwort an, die Arbeiten zu verinnerlichen, sich mit Herz, Seele und Verstand darauf einzulassen. Die Laudatio hielt Bildhauerin Elke Härtel aus München, die in früheren Jahren bei der Künstlerin ein prägendes und lehrreiches Praktikum absolviert hatte. Sie sprach von Christiane Horns künstlerischer Ernsthaftigkeit und Perfektion, ihrem empathischen Interesse am Menschen, ihrer Ruhe in der absoluten Konzentration, ihrer jugendlichen Leichtigkeit und rheinischen Frohnatur, aber auch von ihren inneren Kämpfen, die sie mit sich selbst ausgefochten habe.

Die Tochter hatte die Figuren ihrer Mutter mit künstlerischem Blick und feinem Gespür im hellen Saal platziert. Die meisterhaften Skulpturen entwickelten im Spiel von Licht und Schatten ein geheimes Eigenleben: Das dicke kleine Pferd schien leise zu schnauben, ein Traber nervös mit den Muskeln zu zucken und zwei kräftige Kaltblüter geräuschvoll mit den Hufen zu scharren. Die zwei Kinderfiguren, die innig ihre Köpfe zusammensteckten, flüsterten sie nicht verschwörerisch miteinander? Und sah man nicht aus dem Augenwinkel, wie die genießerische Sonnenanbeterin dem Betrachter belustigt zuzwinkerte?

Dieter Knirschs improvisierte Klaviermusik korrespondierte mit der erfrischenden Bewegtheit des Unbewegten. Denn Hannah Auf dem Hövel hatte sich gewünscht, dass ihr Klavierlehrer zur Eröffnung spielte. Die sehenswerte Ausstellung zeigt viele Facetten der Bildhauerin. Die Ausstellung ist bis Sonntag, 23. Juni, zu sehen, Öffnungszeiten: Dienstag 7.30 Uhr bis 12 Uhr sowie 14 bis 19 Uhr, Mittwoch und Freitag, 7.30 bis 12 Uhr, Donnerstag, Samstag und Sonntag 14 bis 17 Uhr. VRONI VOGEL