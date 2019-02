LBV klagt: Nur noch halb so viele Vögel wie vor 30 Jahren

Um den Artenschutz drehte sich ein Vortrag beim Neujahrstreffen der Ortsgruppe Fraunberg des Landesbundes für Vogelschutz (LBV).

Fraunberg – „Bäche, Flüsse, Lebensadern unserer Heimat“ lautete das Motto im Gemeindezentrum Fraunberg. Der Dorfener Naturfotograf Andreas Hartl hielt beim Neujahrstreffen der Ortsgruppe Fraunberg des Landesbundes für Vogelschutz (LBV) einen Fotovortrag, der das Leben in und um unsere Bäche zeigte.

Mit eindrucksvollen Aufnahmen demonstrierte er, welche raffinierten Fortpflanzungs- und Überlebensstrategien die Evolution im Laufe der Zeit entwickelt hat und wie reich und bunt das Leben in Gewässern einmal war beziehungsweise noch immer sein könnte. Die Bedrohungen sind allerdings enorm. Etwa 75 Prozent der heimischen Fischarten stehen auf der Roten Liste. Wie Hartl erklärte, ist eine Ursache die Gewässerverschmutzung durch die Landwirtschaft. Denn Äcker grenzten oft direkt an Bäche und Flüsse. Dadurch kämen Schmutz und Schadstoffe ins Wasser. Tiere fänden so nicht mehr genug Nahrung oder könnten sich nicht mehr fortpflanzen. Besonders bedroht seien durch die Verschlammung der Gewässerböden vor allem auch Krebse und Muscheln, die es früher so reichhaltig gegeben habe, dass sie als Viehfutter verwendet worden seien.

Zum Schutz der heimischen Tiere und Pflanzen findet seit dem 31. Januar das Volksbegehren „Rettet die Bienen“ statt. Das soll aber nicht nur Bienen, sondern auch viele andere Arten wie Schmetterlinge schützen. Das erklärte Christian Kainz, Vorsitzender der LBV-Ortsgruppe Fraunberg. Über 70 Prozent aller Fluginsekten seien bereits verschwunden. Das habe gravierende Auswirkungen auf Vögel, Kleinsäuger, Amphibien und Fische, denn Insekten bildeten den Sockel der Nahrungspyramide. So leben Kainz zufolge nur noch halb so viele Vögel in Bayern wie vor 30 Jahren. Die Bestände des Rebhuhns, einst ein häufig vorkommender Feldvogel, sei um circa 90 Prozent zurückgegangen. Das Begehren fordere zum Beispiel Randstreifen an allen Bächen, um die Gewässer vor schädlichen Stoffen des Ackerbaus zu schützen.

