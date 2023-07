Die Landkreis-Zimmerer stechen heraus: 18 Erdinger Betriebe erhalten Meisterhaft-Zertifikat

Besonders stark schneidet der Landkreis Erding ab, wenn es um Zimmereien geht. Das hat die Verleihung der Meisterhaft-Zertifikate von der Zimmerer-Innung gezeigt.

Grucking – Im Gasthaus Rauch in Grucking erhielten 38 holzverarbeitende Betriebe aus den Landkreisen Erding, Ebersberg und München ihre Auszeichnung – mit 18 davon aus Erding schnitt der Landkreis mit Abstand am besten ab. Aus dem Landkreis München wurden elf und dem Kreis Ebersberg neun Innungsbetriebe mit dem Zertifikat Meisterhaft ausgezeichnet.

Die Meisterhaft-Sterne dienen den Zimmerern als Qualitätssiegel für deren Kunden. „Es wird immer schwieriger, die richtige Zimmerei zu finden“, sagte Georg Lippacher, Obermeister der Zimmerer-Innung Erding bei der festlichen Verleihung. Das Zertifikat gebe Entscheidungshilfen. An dieser Qualitätsoffensive beteiligen sich bayernweit über 600 Betriebe. Lippacher plädierte an die Innungsbetriebe, das Logo von Meisterhaft öffentlich und sichtbar zu präsentieren.

Innerhalb des Siegels kann ein Betrieb verschiedene Klassen erreichen. Die Anzahl der Sterne richtet sich nach den abgedeckten Tätigkeitsbereichen. So beschäftigen Betriebe in der Drei-Sterne-Klasse qualifizierte Mitarbeiter, die immer auf dem neuesten Stand der Technik tätig sind. Für die Vier-Sterne-Klasse ist die betriebliche Eigenüberwachung verpflichtend. Die Fünf-Sterne-Klasse setzt eine externe Fremdüberwachung durch unabhängige Institute voraus.

„Die Unternehmen müssen Innungsmitglieder sein und sich den Status alle zwei Jahre neu verdienen“, erklärte Lippacher. Überprüft werde das durch eine unabhängige Zertifizierungsstelle.

Der Erdinger Obermeister forderte landkreisweit dazu auf, bei künftigen Bauten noch mehr auf Holz zu setzen. „Da gibt es noch viel Luft nach oben.“ Bei Zimmerei-Betrieben bekomme der Kunde keine Mogelpackung, sondern saubere Arbeit, gepaart mit Holz. „Das ist ein nachwachsender Rohstoff, der CO2 bindet und unsere Ressourcen schont, damit wir nicht die Erde ausbeuten“, so Lippacher.

Der stellvertretende Landrat Franz Hofstetter nannte den Mittelstand und das Handwerk eine tragende Säule in der Gesellschaft. Kreishandwerksmeister Rudi Waxenberger bezeichnete Erding als einen starken Handwerker-Landkreis. Das Handwerk, gerade im Holzbereich sei beim Nachwuchs nach wie vor gefragt, sagte Waxenberger. Die Arbeit von Obermeister Lippacher und dessen Team sei hervorragend, betonte der Kreishandwerksmeister. Auch Peter Aicher, Präsident des Bayerischen Landesinnungsverbandes des Zimmerer- und Holzbaugewerbes, war gekommen.

Zertifikate

Ein Vier-Sterne-Zertifikat haben die Zimmerei Stöger in Burgrain, Tobias Eichinger in Dorfen, Holzbau Haindl in Grucking, Georg Lippacher in Ottenhofen, Stuckenberger in Hohenpolding, Georg Wimmer in Forstern und Massivholzbau Körner in Finsing.

Drei-Sterne-Betriebe sind Anton Anzinger in Eitting, Peter Deischl in Pastetten, Franz Grundner in St. Wolfgang, Huber & Kroh GmbH in Moosinning, Dondl & Wagner in Buch am Buchrain, die Franz Leitsch GmbH in Langenpreising, Josef Stehbeck in Dorfen, Gerhard Beyerl in Fraunberg, Georg Wimmer in Isen, die Zimmerei Stimmer & Moser in Neuching und die Holzbau Gaigl GmbH in Forstern.