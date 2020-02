Traditions-Landwirt will Tierhaltung aufgeben - „Die Schlinge zieht sich immer weiter zu“

Lohnt sich das alles noch? Michael und Claudia Eberl in ihrem Stall in Tittenkofen. Mit der Milchviehhaltung wird es in einem Jahr vorbei sein. Dann gibt es im Ort keinen einzigen Milchbauern mehr.

Landwirtsfamilie fasst Entschluss

von Hans Moritz schließen

Michael Eberl ist Landwirt in vierter Generation. In Tittenkofen bewirtschaftet er mit seiner Frau Claudia den Soana-Hof mit 24 Kühen, Weizen- und Silomaisanbau. Eberl will die Milchviehhaltung aufgeben. Und das längst nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen.