Feuerwehreinsatz im Fraunberger Kinderhaus: Mädchen bleibt in Klettergerüst stecken

Von: Markus Schwarzkugler

Teilen

Die Feuerwehren aus Fraunberg und Wartenberg, Rettungswagen und Notarzt waren im Einsatz bei dem Unfall im Kinderhaus St. Florian. Doch alles halb so wild. © Thomas Obermeier

Unruhe kurz vorm Wochenende im Fraunberger Kinderhaus St. Florian: Ein Mädchen ist am Freitag in einem Klettergerüst stecken geblieben. Unter anderem rückten zwei Feuerwehren an.

Fraunberg - Zahlreiche Einsatzkräfte eilten am Freitag gegen 13 Uhr zum Kinderhaus St. Florian in Fraunberg. Ein Kindergartenkind war dort beim Spielen im Außenbereich in einem Klettergerüst stecken geblieben. Der Ellbogen des Mädchens war unglücklich zwischen zwei Holzbretter geraten. Doch alles halb so wild, wie der Fraunberger Feuerwehr-Kommandant Thomas Daschinger unserer Zeitung auf Nachfrage berichtete.

Mithilfe eines Brecheisens stemmten die Helfer die Bretter so weit auseinander, dass das Mädchen den Arm herausziehen konnte. Laut Daschinger kam es mit dem Schrecken davon. Die Feuerwehr Fraunberg war mit 15 Mann vor Ort, auch die Wartenberger Wehr wurde hinzugezogen, musste jedoch aufgrund der wenig dramatischen Lage nicht mehr eingreifen. Vor Ort waren auch Rettungswagen und Notarzt, die Polizei rückte gar nicht erst an. Nach einer halben Stunde war alles vorbei.