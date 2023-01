Maria Thalheimer Feuerwehr wird zum Verein

Von: Friedbert Holz

Der neue Vorstand und die Geehrten (v. l.): Christian Obermaier (Vorsitzender), Hans Rasthofer (zweiter Bürgermeister), Harald Eberl (Kommandant), Manfred Rampf (Beisitzer), Bernhard Schäffler (Schriftführer), Christoph Gebhart (zweiter Kommandant), Lambert Bart (Vize-Vorsitzender), Konrad Sturz (Beisitzer), Roman Auer (Kassier), Robert Moosrainer (Beisitzer), Manuel Höllinger (ernannt zum Oberfeuerwehrmann), Valentin Sturz (Hauptfeuerwehrmann und ausgezeichnet für zehn Jahre Mitgliedschaft), Josef Algasinger (10 Jahre) und Justin Rosenberger (Gerätewart). © Holz

Die Maria Thalheimer Feuerwehr hat seit Sonntag nicht nur einen neuen Vorstand, sie ist auch auf dem Weg zum eingetragenen Verein. Das hat die Jahreshauptversammlung im L’Italiano einstimmig beschlossen, nun folgen die notwendigen juristischen Schritte dafür.

Maria Thalheim – Der Vorteil für den 208 Mitglieder starken Verein: Die Aktiven werden in ihrer Verantwortung entlastet, was andererseits, statutenbedingt, aber wohl einige personelle Veränderungen mit sich bringen wird.

Kaum verändert präsentiert sich hingegen der neue Vorstand: Der bisherige Kassier Konrad Sturz wechselt seine Position und wird Beisitzer, sein Nachfolger wird Roman Auer, der bisherige zweite Kommandant.

Wie Kommandant Harald Eberl ausführte, gab es im vergangenen Jahr 21 Einsätze, drei größere Gemeinschaftsübungen und mehrere Lehrgänge. Derzeit hat die Wehr 57 aktive Feuerwehrleute und zwölf Mitglieder in der Jugendfeuerwehr, darunter insgesamt neun Frauen.

À propos Jugend: Jugendwartin Sarah Limmer berichtete von acht Übungen, der Teilnahme am Jugend-Leistungsabzeichen und Vorbereitungen für den sogenannten Projekt-Marathon. Hier waren die Jugendlichen beim Bau eines Mehrgenerationen-Vogelhauses aktiv, sie entfernten den Misthaufen vor dem historischen Jagahaus hinter dem Gemeindezentrum. Auch eine Übung an der Schule in Reichenkirchen und der Jugendfeuerwehrtag machten ihnen Spaß.

Freude kam auch auf, als der bisherige Kassier Konrad Sturz die Finanzen präsentierte: 2022 hatte man Einnahmen in Höhe von rund 10 500 Euro und rund 6500 Euro Ausgaben, der Kassenstand beträgt rund 19 000 Euro. „Damit“, so antwortete Vorsitzender Christian Obermaier auf den Wunsch eines Mitglieds nach einem gemeinsamen Ausflug, „sollte das doch möglich sein“.

In all seinen Facetten ließen Obermaier und Schriftführer Bernhard Schäffler das vergangene Jahr noch einmal Revue passieren. Die Aktivitäten reichten von der Brandbekämpfung über Unfallhilfen oder Sicherungsmaßnahmen bis hin zu Weiterbildungen, Übungen oder Sicherheitswachen. Es galt unter anderem, den lokalen Badeweiher zu säubern, eine Wohnung zu öffnen oder vollgelaufene Keller auszupumpen, aber auch gesellschaftliche Ereignisse gehörten wieder zum Feuerwehr-Jahr: ein erfolgreiches Sommerfest, die Christbaumversteigerung oder Termine für Fahnenabordnungen. Sowohl Obermaier als auch Eberl dankten allen Aktiven für ihre Einsätze im Ehrenamt, der zweite Bürgermeister Hans Rasthofer unterstrich dieses Thema in seinem Grußwort ebenfalls.

Ehrungen und Ernnennungen folgten: Valentin Sturz bekam gleich zwei Urkunden als neuer Hauptfeuerwehrmann sowie für zehn Jahre Treue, Manuel Höllinger wurde zum Oberfeuerwehrmann befördert, und für zehn Jahre Mitgliedschaft wurde Josef Algasinger ausgezeichnet.

Der Vorstand:

Vorsitzender: Christian Obermaier, stv. Vorsitzender: Lambert Bart; Kassier: Roman Auer; Schriftführer: Bernhard Schäffler; Beisitzer: Manfred Rampf, Robert Moosrainer und Konrad Sturz; Gerätewart: Justin Rosenberger; Revisoren: Alois Korber und Bernhard Schuster.