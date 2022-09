Die Ersten im Gau, die elektronisch schossen: Immergrün Thalheim feiert vier Tage lang 125-Jähriges

Einweihung der sechs neuen Schießstände im Jahr 1985: Am Gewehr versuchen sich (v. l.) Sektionsschützenmeister Johann Pfanzelt, Gauschützenmeister Franz Burgholzer, Bürgermeister Lambert Bart und Schützenmeister Hans Braun. Unter den Zuschauern auf dem Dachboden des Vereinslokals befinden sich unter anderem (v. r.) Vereinswirt Peregrin Stulberger und Pfarrer Anton Hornung. Alle Sechs sind mittlerweile verstorben. © Foto: Chronik/Repro: Gams

Vier Tage lang wird kommende Woche in Maria Thalheim gefeiert: Die Immergrün-Schützen werden 125 Jahre alt. Oder glauben zumindest, dass sie es werden...

Maria Thalheim – Vier Tage Jubiläumssause in Maria Thalheim: Mit einem großen Fest feiern die Immergrün-Schützen von Donnerstag, 15., bis Sonntag, 18. September, ihr 125-jähriges Bestehen (siehe auch Kasten). Zumindest gehen sie davon aus, dass sie 125 Jahre alt werden. Denn das ganz genaue Gründungsjahr ist nicht sicher verbrieft. Im Pokalschrank des Vereins steht immerhin ein prächtig bemalter Porzellankrug mit Zinndeckel, der die Aufschrift trägt: „Gewidmet der Schützengesellschaft Thalheim von Pfarrer Kißlinger 1897“. Wir blicken an dieser Stelle zurück auf die bewegte Vereinsgeschichte.

Offiziell wird 1897 in der Chronik des Schützengaus Erding als Gründungsjahr genannt, und zu diesem Zeitpunkt muss schon ein reges Vereinsleben stattgefunden haben. Durch die beiden Weltkriege wird dieses jedoch jäh unterbrochen.

Nach dem Ersten Weltkrieg wird der Verein 1932 wieder ins Leben gerufen. Aus dieser Zeit liegen keine Dokumente vor, es ist nur der Name des Schützenmeisters Johann Wasserlechner sowie einiger Mitglieder bekannt. Überliefert sind die Namen Sylvester Prediger, Franz Wimmer, Bartholomäus Wimmer und Georg Braun. 1933 wird Andreas Beis aus Kleinstürzlham zum Schützenmeister gewählt. Nur ein Jahr nach seiner Wahl verstirbt er aber überraschend und kann sein großes Ziel, einen Kleinkaliberstand zu errichten, nicht mehr verwirklichen.

Für Beis übernimmt noch mal dessen Amtsvorgänger Wasserlechner. Der Verein hat damals 30 Mitglieder, als ein weiterer Weltkrieg ausbricht, der erneut für eine Zwangspause sorgt.

Immergrün wird erst zehn Jahre später, am 15. Januar 1949, unter dem Vorsitz von Georg Braun wiederbelebt. Er und die fünf weiteren Mitglieder Peter Pfanzelt, Peregrin Stulberger, Ludwig Jaksch, Anton Brandlmaier und Alois Obermaier sind die Ersten an Bord. Stulberger kauft das erste Luftgewehr für den Schießbetrieb, er ist der Inhaber des Vereinslokals in Maria Thalheim. Geschossen wird damals auf eine Entfernung von sieben Metern in der Gaststube.

1957 feiern die Immergrün-Schützen mit Johann Kressierer als Schützenmeister das 60-jährige Gründungsfest. Aus diesem Anlass wird eine Vereinsfahne angeschafft und feierlich geweiht. Im Herbst 1964 errichten die Thalheimer Schützen dann einen Zehn-Meter-Schießstand im Gang des Vereinsheims, ein Jahr später folgt ein zweiter Stand.

1967 tritt eine Vereinslegende auf den Plan: Hans Braun wird zum Schützenmeister gewählt und bleibt ein Vierteljahrhundert, also bis 1992, im Amt. Danach wird er sofort zum Ehrenschützenmeister ernannt. In seiner Amtszeit werden ein zweites Luftgewehr angeschafft und vier Schießanlagen im Saal des Vereinslokales eingebaut. Gleich bei der Gründung des Rundenwettkampfs im Gau Erding 1968 ist Immergrün mit dabei und bleibt bis heute an Bord. 1972 wird das 75-jährige Bestehen groß gefeiert.

Ein weiterer Meilenstein in Brauns Amtszeit wird im Herbst 1985 eingeweiht: Nach vielen behördlichen Hürden und rund 1250 ehrenamtlichen Arbeitsstunden werden die sechs Schießstände im Speicher des Vereinslokals in Betrieb genommen. Die Materialkosten übernimmt Herbergsvater Peregrin Stulberger.

1992 gibt der verdiente Schützenmeister Braun sein Amt in die Hände von Adolf Häusler. In dessen Amtszeit wird zweimal ein großes Gauschießen in der Turnhalle auf die Beine gestellt. 1997 feiert Immergrün groß sein 100-jähriges Bestehen. Doch langsam wird’s eng auf dem Speicher für die vielen sportlichen Aktivitäten und zahlreichen Schützen. Als das Pfarrheim gegenüber dem Vereinslokal gebaut wird, bietet sich die Möglichkeit, dort im Keller einen Schießstand zu bauen. Und als erster Verein im Schützengau Erding werden 2003 moderne elektronische Schießanlagen installiert. Klar, dass dort dann schnell hochklassige Wettkämpfe der Luftgewehr- und Luftpistolenschützen in der Oberbayernliga ausgetragen werden.

Doch auch selbst beweisen die Thalheimer Schützen Zielgenauigkeit. Highlights sind der Deutsche Meistertitel von Andreas Häusler im Jahr 2000, der auch lange dem Nationalkader angehört, und die Zugehörigkeit der Luftgewehr- und Luftpistolenmannschaft zur Oberbayernliga.

Doch nicht nur sportlich ist der Verein aktiv, so steht er bei Gründungsfesten den Nachbarn von Gemütlichkeit Oberbierbach und Waldesruh Rappoltskirchen als Patenverein zur Seite. Ein Höhepunkt ist auch die Wallfahrt des Schützenbezirks Oberbayern, die unzählige Schützen aus ganz Oberbayern nach Maria Thalheim führt.

2016 geben Häusler und sein langjähriger Stellvertreter Alois Irl bei den Neuwahlen ihre Ämter in jüngere Hände – und sogar in weibliche: Heidi Wegmann, damals noch Lachner, ist mit 25 die erste Schützenmeisterin des Vereins. Ihr Stellvertreter: Franz Obermaier jun. Der Verein hat aktuell 128 Mitglieder und schießt mit drei Mannschaften im Rundenwettkampf.