Der grausame Tod eines Einsiedlers

Von: Friedbert Holz

Eine Votivtafel auf der rechten Seite in der Wallfahrtskirche Mariä Himmelfahrt zeigt den Mord an Jakob Zeilmeier. © Thomas Obermeier

Wer von der Wallfahrtskirche in Maria Thalheim Richtung Bierbach blickt, sieht direkt auf den Klausenberg. Dort, auf dieser kleinen Anhöhe, stand wahrscheinlich die erste Kirche des Ortes. Ein schmaler Weg, der vom Mesnerhaus über den Klausenberg zur Kreisstraße führt, ist benannt nach einem Mönch, der vor langer Zeit auf brutale Weise sein Leben verloren hat: Jakob Zeilmeier.

Fraunberg – Wer aber war er? Um das zu erfahren, ist ein Blick um gut 320 Jahre zurück in die Geschichte erforderlich. Damals wohnte Jakob Zeilmeier, ein Einsiedler oder auch Klausner genannt, in einem so genannten kleinen Brunnenhaus, südlich neben der Kirche. Gerade im Mittelalter gab es sehr viele Eremiten, die sich freiwillig aus der Welt zurückzogen. Sie wollten der Hektik und Erregung ihrer Zeit entfliehen, verzichteten dafür auf jede Art von Bequemlichkeit und Besitz, suchten so ihr persönliches Glück – bei innerer Einkehr, bei der Hinwendung auf elementare Werte.

Zu dieser Zeit, um 1701, gab es auch noch den Röhrlbrunnen, der vielen Wallfahrern Erfrischung bot – später wurde dort das Kramerhaus erbaut. Angeblich, so ist überliefert, soll Zeilmeier, der dem dritten Orden des Heiligen Franziskus angehörte, dort im „Obergemach“ für die Thalheimer Kinder Schulunterricht angeboten haben. Denn eine reguläre Schule gab es nicht mehr, wegen des Spanischen Erbfolgekriegs war eine offizielle Schule untersagt worden.

In Erinnerung an den Klausner Jakob Zeilmeier wurde dieser Weg unweit der Kreisstraße in Maria Thalheim benannt. © Thomas Obermeier

1726 übergab Zeilmeier seine Klause an den Mönch Kaspar Rainer, ebenfalls ein Eremit von Sankt Emeran in Unterföhring bei München. Dieser hatte von der geistlichen Regierung in Freising die Ausnahmegenehmigung dafür erhalten, sich als zweiter Klausner in Maria Thalheim anzusiedeln. Zeilmeier selbst bezog außerhalb des Ortes auf besagtem Klausenberg eine neue Behausung, diesmal mit einem großen Garten, der bis ins 20. Jahrhundert zur Schule gehörte.

Allerdings fand sein einsames Leben ein trauriges Ende: In der Nacht vom 6. auf 7. Januar 1735 wurde er von Räubern in seiner Klause überfallen, grausam gepeinigt und getötet. Niemand im Ort konnte damals diese Schreckenstat verstehen, schließlich lebte Zeilmeier in selbst gewählter Armut.

An das Jahr des Mordes und seine Ruhestätte erinnert die Steintafel. F.I.Z. steht für Frater Jakob Zeilmeier. © Thomas Obermeier

Eine Votivtafel an der südlichen Wand der Wallfahrtskirche erinnert an den hinterlistigen Mord, eine Steintafel in der Michaelskapelle mit der Inschrift „F.I.Z. 1735“, weist auf jene Stelle hin, an der Zeilmeier beerdigt wurde. Es sollten noch ein paar Eremiten als seine Nachfolger im Geiste in Maria Thalheim leben. Erst am 12. Mai 1804 wurde das Einsiedlertum offiziell durch eine so genannte „Landesherrliche Verordnung“ abgeschafft.