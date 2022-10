Michaela Kaniber fordert mehr Wertschätzung für die Landwirtschaft

Von: Klaus Kuhn

Erntedank mit Ministerin in Grucking mit (v. l.) Franz Hofstetter, Hans Wiesmaier, Michael Hamburger, Michaela Kaniber und Andreas Lenz. © Kuhn

Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber war zu Gast in Fraunberg, wo die Arbeitsgemeinschaft „Ernährung, Landwirtschaft und Forsten“ der CSU das Erntedankfest feierte. Die Ministerin warb für den Stand der Landwirtschaft.

Grucking – Vorsitzender Michael Hamburger freute sich, nach einem gelungenen Erntedankgottesdienst, der in Reichenkirchen stattfand, im Weinstüberl beim Wirt z‘Grucking so viele Gäste begrüßen zu können. „Regionale bäuerliche Landwirtschaft im Landkreis Erding und in Oberbayern muss weiterhin möglich sein“, forderte er. „Lokalmatador“ Hans Wiesmaier, wie Hamburger ihn nannte, hatte für Musik gesorgt. „Pfenningguad“ nennen sie sich und kommen aus Fraunberg.

Hamburger begrüßte die Landfrauen besonders: „Ohne sie würde auf dem Hof gar nichts gehen.“ Die Ministerin selbst versprach zwar, „Berlin-Bashing“ vermeiden zu wollen, kam dann aber doch ohne Polemik nicht aus, als sie meinte, man dürfe ruhig darüber nachdenken, wer denn von den Grünen am Sonntag in der Kirche war.

Es wurde aber auch durchaus lustig an diesem Tag, als Hamburger den Gast beruhigte mit den Worten: „Bei uns gibt’s g’scheite Weißwürste!“ Damit spielte er auf den Test veganer Weißwürste auf der Wiesn durch die Ministerin an, der bekanntlich daneben ging.

Der Ministerin ging es aber darum, „Strukturbrüche“ aufzuzeigen. In ihrer bisherigen Amtszeit seit 2018 hat sich die Zahl der Menschen, die ein Landwirt ernährt, nach ihren Angaben von 97 auf 137 erhöht. Und es gehe in diesem Stil weiter, denn diese Zahl weist auf den Strukturwandel hin, der ihrer Aussage nach auf die vielen Auflagen und Gesetze aus Berlin zurückzuführen ist.

Sie forderte „Wertschätzung gegenüber den Leistungsträgern“ und dass „der Verbraucher sich darauf besinnt, wer ihn ernährt“. Die Mehrwertsteuer sollte für alle Grundnahrungsmittel auf Null gesetzt werden, forderte sie weiter, und bitteschön nicht nur auf Obst und Gemüse. Für die Ministerin war klar: „Wir brauchen die Nutztierhaltung.“ Wie auch sonst könnten Kreisläufe wie der von Raps aufrechterhalten werden: Die Rückstände von der Rapsölproduktion seien ein großartiges Tierfutter. Also sollten auch die Tiere da sein.

Sie verwies auf die Forschungsprojekte, die auch neue, dem Klimawandel durchaus angepasste Produkte betreffen könne wie etwa Kichererbsen, die bei vielen in Mode gekommen seien und aus trockenen Gegenden kommen. „Mir ist wurscht, was die Jugend isst, Hauptsache, das Produkt kommt aus Bayern.“ Echt Erding nannte sie als Positivbeispiel, wie eine regionale Wertschöpfung funktionieren kann. Für die Ministerin ist klar: „Es wird weitere Dürrejahre geben, und die Abstände werden kürzer.“ Forderungen nach Flächenstilllegungen kommen für sie zur Unzeit. „Wir brauchen die Flächen für die landwirtschaftliche Produktion.“ Sie setze sich ein für „regionale Lieferketten, die das Non-plus-ultra sind“.

Das alles kam gut an bei den Gästen, die aber auch, das zeigten Gespräche am Tisch, das Einknicken der Staatsregierung beim Volksbegehren „Rettet die Bienen“ eben nicht vergessen haben.

Dass aber in einer langen Regierungserklärung des Kanzlers die Landwirtschaft praktisch nicht vorgekommen ist, worauf der Abgeordnete Andreas Lenz hinwies, das haben die Landwirte eben auch nicht vergessen.