Mit Drohne und KI auf Schädlingsjagd

Von: Friedbert Holz

Bei der Vorführung in Grucking vor geladenen Landwirten waren unter anderem dabei: Brian Rawson (Drohnenpilot und Leiter Digital Farming/5. v. r.), Michael Modlmeier (Leiter Geschäftsentwicklung Sumi Agro/6. v. r.) und Michael Hamburger (Kreisvorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Ernährung, Landwirtschaft und Forsten/8. v. l.). Käfern und Flöhen auf der Spur 50 Euro pro Hektar © Friedbert Holz

Kein Landwirt mag Schädlinge und Unkraut auf seinen Feldern, also werden chemische Mittel zur Bekämpfung eingesetzt. Wer bisher wissen wollte, welche Maßnahmen gegen welche Schädlinge die richtigen sind, musste seine Flächen zu Fuß absuchen, um gezielt entgegenwirken zu können. Heute kann man aber dank Drohnen-Technik und Künstlicher Intelligenz landwirtschaftliche Areale überfliegen, aus der Luft per Kamera die unerwünschten Schmarotzer ausmachen – und bekämpfen. Das ist auch hilfreich für den Pflanzenschutz.

Grucking – Zu einer Drohnen-Präsentation haben ELF-Kreisverband (AG Ernährung, Landwirtschaft und Forsten) sowie der Bundesverband Deutscher Milchviehhalter interessierte Landwirte auf ein Feld bei Grucking eingeladen.

Leise surrend erhebt sich die Drohne, gesteuert von Fachmann Brian Rawson, vom Boden, schwebt in rund 15 Metern Höhe über das benachbarte Zuckerrüben-Feld. Immer wieder bleibt sie kurz in der Luft stehen, fotografiert von dort vorab festgelegte Punkte. „So entstehen 35 bis 60 Bilder pro Hektar, auf denen wir später Gegenstände bis zu einer Größe von drei Millimetern klar erkennen können“, weiß Rawson.

Der Spezialist für so genanntes Digital Farming beim japanischen Konzern Sumi Agro aus Allershausen leitet die Fotos an eine Künstliche Intelligenz weiter, die daraus eine spezifische Ausbringung von Schädlingsmitteln erstellen kann.

„Bis zum Jahr 2030 schreibt das Gesetz Landwirten vor, gegenüber heute 50 Prozent weniger an schädlingsbekämpfenden Mitteln auszubringen. Also macht es Sinn, genau zu analysieren, wo auf einem Feld sich Schädlinge befinden, welche es sind und welches Gegenmittel das beste sein könnte“: Michael Modlmeier, Leiter der Geschäftsentwicklung bei Sumi Agro, umschreibt so den Sinn eines Drohnen-Einsatzes. „Wir wollen mit System vorgehen, möglichst gezielt pro Feld.“

Tatsächlich lassen sich mit der vorgeführten Drohne – baugleich etwa einer Variante, wie sie auch von der Polizei bei Suchen verwendet wird – erstaunliche Ergebnisse erzielen. Dabei bekommt jede von den Kameras erfasste Pflanze eigene Geo-Daten per GPS zugeteilt, diesem System bleiben selbst Kartoffelkäfer oder Erdflöhe nicht verborgen. Auch Krankheiten an Feldfrüchten lassen sich hiermit zweifelsfrei deuten, denn die Kameras können über Zoom- und Weitwinkel-Einstellungen jede Pflanze genau analysieren. Ziel ist es, dem jeweiligen Landwirt eine seriöse Entscheidungshilfe an die Hand zu geben, womit er sein Schädlingsproblem zielgenau und mit möglichst wenig Chemie-Einsatz bekämpfen kann. Denn das vorgestellte System lässt sich jederzeit etwa auf Computer oder Smartphone übertragen. Damit kann der Landwirt dann mobil arbeiten.

Außerdem lassen sich Nährstoffmängel über den Drohnen-Flug ausmachen oder Kennarten bestimmen, „rund 280 Indikationen sind dank dieser neuen Technik möglich“, wie Experte Rawson erklärte.

Die Kosten? Wenn Landwirte die Drohnen-Dienste von Sumi Agro mit dem Namen „anyA“ in Anspruch nehmen, zahlen sie pro Hektar 50 Euro.

Fragen aus dem Publikum nach dem Datenschutz beantwortete Modlmeier so: „Selbstverständlich werden alle erfassten Daten vertraulich behandelt. Im Übrigen werden unsere Agrarflächen mehrmals täglich von Satelliten aus dem All überflogen und ganz unbemerkt registriert.“