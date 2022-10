Germania Grucking: Nach Schießstand-Umbau wartet das nächste Großereignis

Seit 70 Jahren gehört Germania-Ehrenmitglied Ludwig Bichlmaier (M.) dem BSSB an. Dafür erhielt er eine Urkunde und das goldene Ehrenzeichen. Es gratulierten ihm Gauschützenmeister Klaus Waldherr (l.) und Schützenmeister Bernhard Lanzinger. © Thomas Obermeier

Großes Interesse mit 50 Mitgliedern herrschte in der Generalversammlung der Gruckinger Germania-Schützen im Gasthaus Rauch. Denn nach der erfolgreichen Schießstand-Modernisierung 2021 ist die Vorfreude auf das 100-jährige Gründungsfest 2023 groß. Zudem standen besondere Ehrungen und eine Satzungsänderung auf der Tagesordnung.

Grucking – Schriftführerin Hilde Huber ließ das vergangene Schießjahr Revue passieren. Nach der Standeinweihung im September 2021 konnte die Saison zwar gestartet werden, aber der Pandemie fielen viele Veranstaltungen zum Opfer. Die meisten Wettkämpfe hätten als Fernwettkampf durchgeführt werden müssen. Huber erinnerte an den Ausflug für Ehrenschützenmeister Anton Haller und die kleine Weihnachtsfeier, die anstatt der Christbaumversteigerung abgehalten wurde. Ein weiteres Highlight war die Einrichtung des neuen Vereinswebshops im Januar für die Vereinskleidung, deren Gestaltung die Schützen-Jugend übernommen hatte.

Das Faschingsschießen, die Besuche der Gründungsfeste in Oberding und Maria Thalheim und die erstmalige Teilnahme am Ferienprogramm der Gemeinde sprach sie ebenfalls an. Schützenmeister Bernhard Lanzinger erinnerte an das Sommer-Camp am Großen Arber mit 16 Teilnehmern.

Schatzmeisterin Cornelia Brenninger musste ein kleines Minus von 400 Euro vermelden, verursacht durch den Schießstand-Umbau. Hier waren einige Rechnungen und Zuschüsse erst im neuen Geschäftsjahr eingegangen. Besonders erfreulich war der 2500-Euro-Zuschuss der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt für ein neues Gewehr. Und bei der Aldi-Aktion „Gut fürs wir, Gut für hier“ gewann der Verein 1500 Euro. Auch die Vereinspauschale wurde in diesem Jahr zum ersten Mal ausbezahlt. Germania erhielt 600 Euro, „weil wir nun zwei Lizenzen (Vereinsmanager C und Trainer C) haben“, so Brenninger. Die von Kassenprüferin Stefanie Numberger-Haller vorgeschlagene Entlastung des Vorstands wurde einstimmig erteilt.

Sportleiter Matthias Ott ging auf die guten Ergebnisse der beiden Gaurunden-Mannschaften ein. Die zweite Mannschaft ist ungeschlagen in die B-Klasse aufgestiegen, wo die erste bereits schießt. Besonders hob Ott die Jugend hervor. Sie hatte sich mit dem Rekordergebnis von 1135 Ringen den ersten Platz mehr als verdient. Spitzenreiterin – nicht nur in der Jugend, sondern im gesamten Gau – sei Lena Lanzinger gewesen, mit durchschnittlich 386,38 von 400 Ringen. Selina Bichlmaier (371,67) erreichte den ersten Platz in der Jahrgangsrangliste. Die einzige schlechte Nachricht aus sportlicher Sicht gab es beim Sparkassenpokal. Hier waren die Gruckinger an Treu Bayern Kirchasch gescheitert und in der ersten K.o.-Runde rausgeflogen.

Bürgermeister Hans Wiesmaier wurde zum Schirmherrn für das 100. Jubiläum ernannt, das die Germania-Schützen nächstes Jahr von Freitag bis Sonntag, 16. bis 18. Juni, feiern werden. Und zwar nicht in einem Zelt, sondern in einer Halle an der Dorfstraße 3, wie Lanzinger betonte. Geplant sind eine Discoparty am Freitag, eine Stadlparty mit der Band i-Düpferl am Samstag und der Festsonntag mit Weißwurstessen, Festgottesdienst, Festreden, Ehrungen, Mittagstisch, Kaffee und Kuchen. Der Gottesdienst soll auf der Wiese beim Brielmair gefeiert werden. Als Zelebrant konnte der Verein Domvikar Richard Greul aus Langengeisling gewinnen.

Wiesmaier versprach, sich persönlich um schönes Wetter zu kümmern und lobte den Vorstand: „Es ist der Wahnsinn, was bei euch läuft. Ich bin begeistert.“

Ein Thema war auch die neue Vereinssatzung. Die wichtigsten Änderungen wurden vorgestellt. Dazu hatte es bereits im Mai eine Infoveranstaltung gegeben. So wurde der Satzungsentwurf beschlossen. Sie enthält nun die Ehrenamtspauschale und Paragrafen, die der Extremismus-Prävention dienen und Ausschlussgründe erweitern.

Weiter wurde beschlossen, dass die Mitgliedsbeiträge unverändert bleiben: Ehepaare zahlen weiterhin 50 Euro, Erwachsene 30 Euro und Kinder 12 Euro im Jahr. Zudem soll eine so genannte Inhaltsversicherung (ähnlich Hausrat) abgeschlossen werden.

Auch einige Ehrungen standen an. So ist Ehrenmitglied Ludwig Bichlmaier seit 70 Jahren im BSSB. Dafür erhielt er eine Urkunde und das goldene Ehrenzeichen. Hans Schäffler wurde für 50 Jahre im BSSB ausgezeichnet, Sebastian Haindl, Franz Raith und Stefanie Numberger-Haller für 25 Jahre. Ingo Schönwälder erhielt als 24-facher Luftpistolen-Rekordvereinsmeister das Gauehrenzeichen in Bronze. tom