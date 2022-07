Wohnen und Gewerbe, Bau- und Recyclinghof Hand in Hand: Das hat die Gemeinde Fraunberg vor

Von: Friedbert Holz

Teilen

Das Gewerbegebiet mit Bau- und Recyclinghof. Wohnraum soll im Mischgebiet (orange) entstehen. Die Grafik ist ein erster grober Entwurf aus der Besprechung der vorangegangenen Ratssitzung. © Grafik: Pezold

Im Nordwesten von Reichenkirchen, bei Pillkofen, entsteht ein neues Gewerbe- und Mischgebiet. Architekt Franz Pezold aus Wartenberg stellte nun am Dienstagabend dem Fraunberger Gemeinderat das geplante Gebiet vor, für das es laut Bürgermeister Hans Wiesmaier „schon einige Bewerbungen“ gibt. Dort sollen auch Recycling- und Bauhof integriert werden.

Fraunberg – Bevor der Entwurf eines Bebauungsplans erstmals ausgelegt wird, wurde vom Gremium diskutiert, in welcher Form dort eine Wohnbebauung, aber auch Gewerbebetriebe nebeneinander existieren können. Denn bei einem Mischgebiet entstehen aufgrund von Emissionen und Lkw-Verkehr durch Gewerbe manchmal Störfaktoren, die es weitgehend zu verhindern gilt.

Der Rat war sich einig, Wohngebäude maximal zwei Wohneinheiten aufweisen sollen. Zudem ist für entsprechende so genannte Emissionskontingente zu sorgen, die nach der jeweiligen Grundstücksgröße zu bemessen sind.

Eine rund 6,5 Meter breite Straße soll das Areal durchziehen, über die Trassenführung muss allerdings noch final beraten werden. Auf der einen Seite dieser Straße sollen dann möglichst Wohnungen machbar sein, gegenüber dann Gewerbe, darunter auch ein Recycling- und Bauhof.

Auch dafür stellte der Planer zwei Versionen vor: Eine Ausführung soll in einem abgeschlossenen Bereich den Zugang mit Fahrzeugen – und auch mit Lkw – im Einbahnverkehr möglich machen. Schüttgut kann dann in aufgestellte Container entsorgt werden. Die zweite Variante sieht vor, ähnlich wie beim Recyclinghof in Wartenberg, dass die Entsorger die Schüttgut-Container von oben her über eine Rampe anfahren können – eine etwas teurere Lösung. Für beide Fälle ist vor dem umzäunten Areal ein Platz mit ungehindert zugänglichen Containern vorgesehen.

Um der Umwelt gerecht zu werden, sollen Dächer von gewerblichen Gebäuden auf dem neuen Areal entweder mit Gras oder mit Photovoltaikflächen belegt werde. Auch sollen Gewerbetreibende ihre Bauten so anlegen, dass ihre Fronten gegenüber benachbarter Wohnbebauung möglichst geschlossen sind.

Schließlich kam noch ein Thema zur Sprache, das Rathauschef Wiesmaier generell beschäftigt: so genannte Bodendenkmäler. Im Bayernplan sind solche möglichen Denkmäler für alle Gemeinden im Freistaat mit roten Punkten markiert und sollen bei der Erstellung von Flächennutzungsplänen berücksichtigt werden. Um bei neu auszuweisenden Bau- oder Gewerbegebieten nicht unnötig viel Raum zu verschenken, weil – nur durch einen Verdacht begründet – dort vielleicht Denkmäler sein könnten, plädiert Wiesmaier für einen anderen Weg. Die Gemeinde werde zwar selbstverständlich bei Grabarbeiten weiterhin sorgfältig auf eventuelle historische Funde achten. „Doch“, so Wiesmaier, „kann es nicht sein, dass wegen zwei roter Punkte auf der Denkmalkarte, die aber gut 500 Meter auseinander liegen, auch das gesamte Areal dazwischen nicht bebaut werden darf“, betonte er.