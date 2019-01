Datenschutz-Wahn als Gefahr fürs Ehrenamt

Von den knapp 60 Anwesenden wurden Schützenmeister Franz Karbaumer und sein Vize Bernhard Schraufstetter einstimmig wiedergewählt..

Grucking– Kräftig durchgewirbelt mit Tausch- und Neubesetzungen auf verschiedenen Posten wurde der Vorstand der Reichenkirchner Frohsinn-Schützen bei den Neuwahlen am Freitagabend im Gasthaus Rauch. Von den knapp 60 Anwesenden wurden Schützenmeister Franz Karbaumer und sein Vize Bernhard Schraufstetter einstimmig wiedergewählt..

Neben den Neuwahlen war auch die Datenschutzgrundverordnung ein großes Thema. Schützenmeister Karbaumer dazu: „Wenn Deutschland weiter spinnt, ist das Ehrenamt in Gefahr. Wir sind lauter vernünftige Leute, deshalb machen wir weiter wie in den letzten 40 Jahren“, appellierte er an seine Mitglieder – „sonst bin ich weg“, so der Schützenmeister. „De Verordnung is wia de Sau wo durchs Dorf trim worn is“, schimpfte Sektionsschützenmeister Andreas Ulrich.

Er hatte dazu Formulare für die Mitglieder mitgebracht und empfahl, bei Abfragen Daten von Kindern und Jugendlichen besonders hinzuschauen und vorsichtig mit privaten Ereignissen der Mitglieder umzugehen. „Durch die Vereinsmitgliedschaft habt ihr ja praktisch das Einverständnis schon gegeben.“

Bürgermeister Hans Wiesmaier brachte es auf den Punkt: „Es ist Wahnsinn, den Datenschutz von den Großen wie Amazon auf Kleine herunterzubrechen, da fehlt’s an gesundem Menschenverstand. Wir müssen das System umdrehen vom Normalen zum Wahnsinnigen“, meinte Wiesmaier.

Schriftführerin Michaela Obermaier berichtete von der gelungenen Kinderfaschingsfeier und Jugenddisco im Pfarrheim sowie vom Ausflug mit der Feuerwehr nach Schwaiganger und ins Kloster Ettal. Die jährliche Radtour zusammen mit den Fraunberger Hubertus-Schützen im August führte nach Pesenlern zum Ochsenessen. Für Silvia Pfanzelt und Florian Holzinger wurde ein Hochzeitsbaum aufgestellt und die Bewirtung beim Kriegerjahrtag im Reichenkirchner Pfarrheim wieder übernommen. Dafür gab es den Dank von Kriegervereinsvorsitzendem Lorenz Angermeier.

Ein Highlight sei die Beteiligung am Adventsmarkt der Gemeinde mit der urigen Schützenhüttn gewesen. Mit der traditionellen Christbaumversteigerung und einem geselligen Abschlussabend mit Ehrungen endete das Vereinsjahr 2018.

Sportleiter Sepp Dafinger konnte sich freuen. Die Beteiligung an den Schießabenden war sehr gut, darunter 26 Schüler und Jugendliche. Lohn war der erste Platz in der Gruppe Jugend-Nord. Den Siegerpokal überreichte Dafinger unter großem Applaus Jugendleiterin Barbara Peis. Zugleich stellte er fest: „Wir haben gar keinen Pokalschrank“, denn dieser war beim Umzug nach Grucking in Reichenkirchen geblieben. Wiesmaier will hier helfen.

Aus sportlicher Sicht belegte die 1. Mannschaft in der Gauliga den fünften Platz, die 2. Mannschaft den zweiten Platz in der B-Klasse. Die Damen landeten auf Rang sechs.

Bernhard Schraufstetter wurde mit einem 21,2 Teiler Schützenkönig, und Johanna Gruber hatte den Jugendpokal gewonnen. Beim Sektionsschießen der Ulrich-Schützen in Pesenlern wurde der fünfte Platz belegt. Mit 63 Schützen holte Frohsinn die Meistbeteiligung.

Kassierin Irmi Müller konnte trotz Anschaffungen von drei Gewehren samt Ausrüstung dank der Erlöse aus der Bewirtung beim Kriegerjahrtag, vom Adventsmarkt und der Versteigerung von einem gutem Kassenstand berichteten.

Die Vereinsführung:

1. Schützenmeister: Franz Karbaumer; 2. Schützenmeister: Bernhard Schraufstetter; Schriftführer: Manfred Obermaier (neu) für Michaela Obermaier; 2. Schriftführer: Markus Maier; 1. Kassier: Claudia Haindl (neu) getauscht mit Irmgard Müller; 2. Kassier: Irmgard Müller (neu); 1. Damenleiterin: Karin Wolfsberger (neu) getauscht mit Eva Schraufstetter; 2. Damenleiterin: Eva Schraufstetter (neu); 1. Sportleiter: Dominik Pfanzelt (neu) für Josef Dafinger; 2. Sportleiter: Maxi Klobensteiner (neu) für Franz Sainer; 1. Jugendleiter: Barbara Peis; 2. Jugendleiter: Anton Gruber; EDV-Beauftragte: Steffi Schraufstetter; Kassenprüfer: Hans Rasthofer, Andreas Haindl; Fähnrich: Martin Hintermaier; Fahnenbegleiter: Wolfgang Angermaier, Anton Pfanzelt.