Ärger um Rote Gebiete: Landwirte fordern nachvollziehbare Daten

Von: Friedbert Holz

Rund 50 Landwirte waren gekommen. Im Hintergrund spricht gerade Ministerin Ulrike Scharf. © Friedbert Holz

„Was Rote Gebiete im Landkreis angeht, gibt es derzeit kein reales Bild“: Damit teilte Staatsministerin Ulrike Scharf die Kritik an viel zu wenigen Messstellen, um Nitrat-Vorkommen im Grundwasser zu ermitteln.

Grucking – Gemäß der neuen Nitrat-Verordnung dürfen in diesen Gebieten wegen zu hoher Belastung auch im Kreis Erding viele Landwirte im Norden und Osten ihre Felder nur eingeschränkt bewirtschaften. Eine Kreistagsmehrheit ist gegen den Status Quo. Und auch die Mitglieder der Erdinger CSU-Arbeitsgemeinschaft Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ELF) waren sich in ihrer Jahreshauptversammlung im Gruckinger Gasthaus Rauch am Montag einig, dass es deutlich mehr Kontrollpunkte braucht.

„Wir dürfen an keiner Stelle locker lassen, um hier eine Veränderung zu erreichen“, betonte Scharf weiter, „es braucht endlich Maßnahmen, die verursachergerecht sind“. Selbstverständlich habe gerade die Landwirtschaft großes Interesse an sauberem Wasser, denn sie arbeite mit diesem doch unersetzlichen Lebensmittel. Das Landratsamt habe bereits weitere mögliche Messstellen gemeldet, bis Ende 2024 solle dieser Ausbau spätestens erfolgt sein. „Es ist dabei wichtig, in Härtefällen besondere Regelungen zu verfolgen. Das Umweltministerium muss jetzt handeln“, sagte Scharf.

Was Rote Gebiete angeht, forderte auch Gastgeber und ELF-Kreisvorsitzender Michael Hamburger aus Buch am Buchrain „eine für uns Landwirte nachvollziehbare Datenlage“. Es mache keinen Sinn, Messstellen für die Bewertung möglicher Wasserbelastung heranzuziehen, bei denen nachweislich die Landwirtschaft keinen Einfluss nehme. Wie berichtet, reichen aktuell zwei Messstellen bei Fraunberg und Lengdorf, um einen Korridor bis in den Landkreis Altötting als Rotes Gebiet auszuweisen. Und diese befinden sich noch dazu in der Nähe eines Lagers, auf dem Kunstdünger umgeschlagen wird, zum anderen neben Kiesabbau.

In seiner Erinnerung an den kürzlich verstorbenen Josef Lanzinger aus Grucking (wir berichteten), „einen Landwirtschafts-Pionier“, bedauerte Landrat Martin Bayerstorfer, dass „wir mittlerweile viel zu sehr von Lebensmittel- und Energielieferungen aus dem Ausland abhängen“. Allerdings gelte es auch, darauf zu achten, dass es nicht zu einer Konkurrenz im Flächenverbrauch zwischen dem Interesse für mehr Bauland und der Landwirtschaft komme.

Die Fragen der rund 50 Landwirte im Publikum richteten sich vorwiegend an die Themen Schulpolitik und überbordende Bürokratie. So vertrat ein Besucher die Ansicht, dass mehr staatlicher Einfluss auf die Berufswahl Jugendlicher genommen werden müsse, um ein Ausbluten von Gewerbe, Handwerk und Landwirtschaft zu verhindern. Doch hier betonte Bayerstorfer, dass gerade Bildungsvielfalt im Landkreis wichtig sei, „letztlich bestimmen doch die jeweiligen Eltern, wohin der Weg führen sollte“.

Dafür teilte er die Besorgnis eines anderen Landwirts, wegen ständig steigender Dokumentationspflichten seiner eigentlichen Arbeit bald nicht mehr nachkommen zu können. „Leider“, so der Landrat, „dominiert mittlerweile in fast allen Lebensbereichen die Frage nach Verantwortung, sollen aus Angst vor Konflikten möglichst alle Vorgänge genau kontrolliert werden. Unsere Gesellschaft will immer weniger Haftung für etwas übernehmen. Hier braucht es Veränderung“.

Verändern wollen die Mitglieder die derzeitige Erbschaftssteuer. Daher wurden in der Versammlung Unterschriften für eine Petition gesammelt, um die steuerlichen Freibeträge zu erhöhen. Dazu Scharf: „Wir sind das bisher einzige Bundesland, das gegen dieses Gesetz klagt. Ich verstehe die übrigen 15 nicht.“

ELF-Schatzmeister Josef Lohmaier (St. Wolfgang) legte die Haushaltszahlen der Arbeitsgemeinschaft vor. Demnach sind derzeit fast 2000 Euro in der Kasse, nach einem Jahr, in dem sich Einnahmen und Ausgaben mit jeweils rund 1800 Euro die Waage gehalten hatten.