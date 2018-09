Bedingungslose Hilfe für die Landwirte

Oberbierbach - Der Bauernverband hat die vier Direktkandidaten der im Landtag vertretenen Parteien nach Oberbierbach eingeladen. Dort stellten sie sich den Fragen der Landwirte. Vor allem beim Thema Flächenverbrauch gab es unterschiedliche Auffassungen. Einigkeit herrscht darin, dass gebeutelten Bauern geholfen werden muss – ohne Bedingungen.

Oberbierbach – Dürre-Hilfen, Düngemittelverordnung, Flächenfraß und Mütterrente sind brennende Themen, die für Landwirte teils existenziell sind. Der Erdinger Kreisverband des Bayerischen Bauernverbands hatte am Donnerstagabend die Landtagskandidaten der derzeit im Landtag vertretenen Parteien in den Gasthof Strasser nach Oberbierbach zur Podiumsdiskussion eingeladen. Kreisbäuerin Irmgard Posch und Kreisobmann Jakob Maier begrüßten Ulrike Scharf (CSU), Getrud Eichinger (SPD), Ulli Frank-Mayer (B90/Grüne) und Rainer Mehringer (FW).

Unter anderem ging es darum, ob Hilfen für dürregeschädigte Bauern an Bedingungen geknüpft werden sollten. „Wir werden uns künftig umstellen müssen“, sagte Scharf und nannte klimaresistente Pflanzen als Beispiel. Doch wichtig sei es, dass in Notsituationen Bund und Land wirklich helfen. Der Freistaat Bayern stelle heuer 20 bis 30 Millionen beispielsweise für den Futtermittelkauf zur Verfügung. Das solle nicht an Bedingungen geknüpft werden.

Laut Eichinger haben die niedrigen Preise für Lebensmittel Schuld daran, dass Landwirte keine Rücklagen für Unwägbarkeiten wie Wetterkapriolen bilden können. Hier müsse es ein Umdenken geben, bis dahin dürfe es aber nicht an die Existenz der Landwirte gehen.

Auch für Frank-Mayer sind Bedingungen für Hilfen keine Lösung. Sie sieht vielmehr eine Notwendigkeit darin, Geld in Forschung zu investieren und neue Lösungswege zu überdenken. Mehringer würde sich im Landtag dafür stark machen, in der Landwirtschaft tragfähige Versicherungen einzusetzen, um nicht auf Steuermittel angewiesen zu sein.

Kreisbäuerin Posch äußerte einen Wunsch der Landfrauen: Bei der Lehrerausbildung sollten ihr zufolge Höfe besucht werden und alle fünf Jahre Fortbildungen stattfinden. „Den Schülern muss ein realistisches Bild der Landwirtschaft vermittelt werden.“ In diesem Punkt waren sich die Kandidaten einig. Eichinger regte auch hier an, den Schülern eine neue Wertschätzung von Lebensmitteln beizubringen und sie beispielsweise selbst kochen zu lassen.

Scharf dankte dem Bauernverband für seinen Einsatz auf diesem Gebiet, schließlich sei „die Landwirtschaft das Herzstück in unserem Raum“. Es müsse insgesamt darüber nachgedacht werden, wie Lehrer sich fortbilden können.

Beim Thema Flächenverbrauch gingen die Meinungen auseinander. Während Mehringer zwar auf jeden Fall die Planungshoheit der Gemeinden beibehalten will, solle dennoch die Landwirtschaft darauf achten, mit den Flächen hauszuhalten. Frank-Mayer stellte sich hinter die Forderung der Grünen, den Flächenverbrauch von fünf Hektar pro Tag gesetzlich zu regeln.

Eichinger setzt auf die Vernunft und will nicht durch Verbote regeln. Man müsse auch nicht in Gewerbegebieten für jedes Auto eine Stellfläche in der Ebene schaffen, sondern könne mehrstöckige Parkhäuser bauen. Dem hohen Siedlungsdruck solle man durch eine Innenraumverdichtung begegnen und „vielleicht auch ein Stockwerk höher bauen“. In diesem Punkt war Scharf auf einer Linie mit Eichinger. „Innen vor außen“, sagte die CSU-Frau.

In der zweieinhalbstündigen Diskussion wurden weitere Themen angeschnitten, zu denen die Ferkelkastration ebenso gehörte wie der Milchpreis und die Anbindehaltung von Kühen. Obwohl es dazu in einzelnen Punkten teils unterschiedliche Positionen gab, sahen doch alle Kandidaten die Landwirtschaft als den wohl wichtigsten Wirtschaftszweig im Landkreis an, der unterstützt werden müsse.