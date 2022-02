Auf der Bühne rührt sich wieder was

Von: Markus Schwarzkugler

Was schmieden sie nur für mordsmäßige Pläne? Die Antwort gibt’s beim Theater in Oberbierbach. Claudia und Anton werden gespielt von Teresa Sperling und Stefan Voglhuber. © privat

„Mordpläne mit Himbeerdame“: Der Inninger Schauspieler Stefan Voglhuber tritt bald beim Strasserwirt auf - und ist auch in „Hubert ohne Staller“ zu sehen.

Oberbierbach/Inning – Die Bundesregierung will bis zum 20. März die Corona-Maßnahmen in mehreren Etappen – zumindest vorerst – beerdigen. Umso wahrscheinlicher macht das das tatsächliche Stattfinden der Theateraufführungen „Mordpläne mit Himbeerdame“ im Gasthaus Strasser in Oberbierbach. Auf der Bühne steht der Inninger Schauspieler Stefan Voglhuber. Mit seiner Mitstreiterin Teresa Sperling feiert er im März die Premiere einer neuen, rabenschwarzen Komödie.

Einer Pressemitteilung zufolge war 2021 kein schönes Jahr für die Reimeringer Theatermanufaktur der beiden professionellen Schauspieler. Seit 2017 gehört es zum Jahresauftakt des Duos, dass sie beim Strasser ein Theaterschmankerl kredenzen. Dorthin zog es den beiden Schauspielern zufolge in den vergangenen Jahren jeweils über 1500 Besucher – die pandemiebedingte Pause im Vorjahr ausgeblendet. Die bis dato letzte Aufführung 2020 war die Komödie „Zwoa wia Bonnie und Clyde“.

Die Lachmuskeln sollen nun, zwei Jahre später, wieder strapaziert werden, wenn die beiden Protagonisten Claudia und Anton zufällig in einer Gartenhütte aufeinandertreffen. Die Nachbarn kommen ins Gespräch und stellen rasch fest, dass sie beide mit einer problematischen Beziehung in ihrem Leben zu kämpfen haben. Claudias Mann kümmert sich mehr um seine Wirtshausbesuche als um die eigene Bäckerei, während die Oma von Anton sich über die Jahre zu einem richtigen Hausdrachen entwickelt hat. Plötzlich kommen Geheimnisse ans Licht, die das Fass zum Überlaufen bringen, und das Duo schmiedet einen verhängnisvollen Plan.

Die Komödie ist das dritte Stück, das aus der Zusammenarbeit von Sperling und Voglhuber entstanden ist. Den beiden zufolge dürfen sich die Theatergänger „auf eine charmante Geschichte mit knackigen Dialogen, liebenswerten Figuren und unvorhergesehenen Wendungen freuen“.

Geplant sind in Oberbierbach sechs Termine vom 11. bis 20. März 2022 (jeweils Freitag bis Sonntag). Im vergangenen Jahr wurden Sperling und Voglhuber für ihre Theaterveranstaltungen beim Wirt z’Bierbach für den Tassilo Kulturpreis der Süddeutschen Zeitung nominiert. Neben dem Theater sind beide auch vor der Kamera aktiv. Zuletzt spielten sie bei dem „Rosenheim Cops“-Winterspecial „Mörderische Gesellschaft“ mit, Voglhuber ist am 16. März bei „Hubert ohne Staller“ in der Folge „Ein Paket zu viel“ in der ARD zu sehen. mas

fürs Theater können direkt im Gasthaus Strasser für je 20 Euro, (Kinder 10 Euro) abgeholt werden, reservieren kann man auch unter Tel. (0 80 84) 12 07. Bewirtet wird zwei Stunden vor Vorstellungsbeginn.

