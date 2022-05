Thalheimer Gartlerinnen suchen männliche Verstärkung

Blumen fürs Engagement: Seit 15 Jahren organisieren Irmgard Rosinger (l.) und Marianne Lachner (r.) das Obstpressen im alten Feuerwehrhaus und sorgen für einen reibungslosen Ablauf. Als Dank überreichte Vorsitzende Annemarie Schulz den beiden jeweils einen Blumenstrauß. Vizebürgermeister Hans Rasthofer gratulierte. © Thomas Obermeier

Nur ein Mann ist derzeit Mitglied beim Obst- und Gartenbauverein Maria Thalheim. Die Gartlerinnen suchen deshalb dringend männliche Verstärkung.

Maria Thalheim – „Wir brauchen dringend männliche Verstärkung“, sagte Vorsitzende Annemarie Schulz in der Jahreshauptversammlung des Maria Thalheimer Gartenbauvereins in der Pizzeria L’Italiano. Beisitzer Michael Maier sei derzeit der einzige Mann im Verein mit 156 Mitgliedern. Aber es gebe immer viele Arbeiten zu erledigen, wo eine starke helfende Hand von Vorteil sei.

Bis jetzt hatten in solchen Fällen immer einige Ehemänner ausgeholfen, so Schulz, die erklärte, dass der Vereinsbeitrag für Erwachsene 18 Euro betrage, der Familienbeitrag 23 Euro. „Das ist doch ein Grund, eure Männer für den Verein und die Kinder für unsere Wieselgruppe anzumelden“, warb sie um neue Mitglieder.

Dank an alle Marienweg-Paten

Vizebürgermeister Hans Rasthofer sagte den Gartlerinnen spontan Unterstützung durch die Bauhofmitarbeiter zu. Denn am 9,6 Kilometer langen Marienweg, den der Verein seit Bestehen 2004 pflegt, sind einige Bänke defekt. Dabei dankte Schulz zugleich allen Marienweg-Paten, die sich regelmäßig um das Ausmähen der Bänke oder die Pflege der Wegekreuze kümmern.

Schatzmeisterin Dagmar Fischer hatte durch das Corona-Jahr 100 Euro weniger in der Kasse als im Vorjahr. Den gesamten Erlös der Kräuterbuschen-Aktion über 700 Euro hat der Verein traditionell für den guten Zweck gespendet, dieses Mal an die Dorfener Hochwasserhilfe. Dennoch waren die Kassenprüferinnen Christina Pichlmaier und Marita Atzberger mit dem Kassenstand von 8700 Euro und der guten Kassenführung zufrieden.

Die stellvertretende Vorsitzende Ilona Weidner berichtete aus der Kreisfrühjahrsversammlung in St. Wolfgang. Demnach sind aktuell 37 Gartenbauvereine mit 6866 Mitgliedern im Landkreis aktiv. Für ihre Mitglieder hatte Weidner die neuen Vielfalt-Gartenfibeln des Landkreises mitgebracht, die an verteilt wurden.

Wieselgruppe freut sich über mehr Mitglieder

Beisitzerin Marianne Obermaier möchte übers Ferienprogramm der Gemeinde im August die heimischen Kinder im Alter von 10 bis 15 Jahren für die Natur begeistern und damit zur Wieselgruppe des Vereins locken. Insgesamt wolle man mit dem Nachwuchs heuer wieder aktiver werden, meinte auch Schulz.

Seit 15 Jahren organisieren Marianne Lachner und Irmgard Rosinger im Oktober das Obstpressen im alten Feuerwehrhaus und sorgen zudem für einen reibungslosen Ablauf. Dafür dankte ihnen die Vorsitzende unter großem Applaus mit einem Blumenstrauß. Rosinger kündigte an, sich künftig aus der Organisation zurückzuziehen, versprach aber, jederzeit auszuhelfen. Am Ende der Versammlung konnten sich die Mitglieder bei einer kleinen Tombola noch über schöne Sachpreise rund um den Garten freuen, gespendet von der örtlichen Geschäftswelt.

Termine 2022:

12. Juni: Tag der offenen Gartentür in Inning am Holz und St. Wolfgang

9. Juli: Ausflug zum Schaugarten nach Schweinhütt im Bayerischen Wald und weiter ins Glasdorf Arnbruck

13. August: Kräuterbuschenbinden im Dorfstadl

15. August: Kräuterbuschen-Verkauf

5. Oktober: Vortrag über „Winterpflanzen“ und „Durch den Advent“ mit Peter Gasteiger

27. November: Weihnachtsmarkt in Maria Thalheim

