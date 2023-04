Palmenbuschen für den guten Zweck

Nass wurde es für die Gläubigen als Franz Angermeier am Gemeindezentrum die herrlichen Palmbuschen die für einen guten Zweck angeboten wurden weihte. © Thomas Obermeier

Mehr als 70 Palmbuschen wurden am Palmsonntag vor dem Gottesdienst in Fraunberg gegen eine freiwillige Spende für den guten Zweck angeboten.

Fraunberg - Der Pfarrgemeinderat und einige Fraunberger Damen hatten mehr als 70 Palmbuschen gebunden und Osterkerzen gebastelt. Diese wurden am Palmsonntag vor dem Gottesdienst gegen eine freiwillige Spende für den guten Zweck, der noch nicht feststand, am Rathausplatz angeboten. Nass wurde es für die Gläubigen, als Franz Angermeier die Palmbuschen weihte (Bild).

Bei der Lesung aus dem Neuen Testament erfuhren die Gläubigen von Lektorin Elisabeth Ertl, wie die jubelnde Volksmenge Jesus Christus mit Palmwedeln und Ölzweigen zuwinkte, als er auf einem Esel reitend zum Passahfest in die Stadt Jerusalem einzog. Genauso zogen die Fraunberger nach der Weihe der Buschen in die Kirche St. Florian ein. Die katholische Kirche feiert diesen Tag mit Palmweihe, Prozession und dem Vorlesen der Leidensgeschichte Jesu Christi. Palmzweige gelten als Symbol für Leben, Auferstehung und Sieg. Man trägt sie am Palmsonntag in den Prozessionen mit, um das biblische Geschehen bildlich darzustellen.

Thomas Obermeier