Aus der öden Asphaltfläche wird ein attraktives Aushängeschild für Reichenkirchen

Von: Friedbert Holz

Teilen

Den neuen Dorfplatz samt Salettl links und den neu gestalteten Zwergerlgarten, der sich rechts im Pfarrheim im Keller befindet, segnete Diakon Christian Pastötter (M.). © Thomas Obermeier

Der neue Dorf- und Kirchplatz in Reichenkirchen wurde eingeweiht. Auch der Zwergerlgarten ist nach dem Umbau wieder nutzbar.

Reichenkirchen – „Hoch soll er leben, dieser Platz, wir freuen uns, dass wir ihn haben. Für uns haben Plätze einen großen Reiz, auch Jesus hätte Plätze gesucht, um Menschen zu treffen“: Diakon Christian Pastötter drückte in seiner Predigt zum Festgottesdienst auf dem Pfarrhof-Vorplatz aus, was wohl auch die vielen Gäste bei der Einweihung des neuen Dorf- und Kirchplatzes in Reichenkirchen gedacht haben.

Für den Gottesdienst unter freiem Himmel war eigens ein Podium vor dem Pfarrhof aufgebaut worden, umringt von Fahnenabordnungen der Vereine. Hier feierte der Ortsgeistliche zusammen mit den Gästen, die im Pfarrhof auf Bänken, auch unter dem neu gebauten Salettl, Platz genommen hatten.

An Stellwänden gab es auf Fotos die Veränderung des Platzes sowie Gemeinde und Kirche als Dokumentation zu bestaunen. Bürgermeister Hans Wiesmaier skizzierte kurz die Entstehungsgeschichte des Platzes, der den momentanen Schlusspunkt setze hinter eine lange Projektreihe. „Schon Mitte der 1980er Jahre haben wir uns Gedanken über eine Veränderung der Ortsmitte hier gemacht. 2008 wurden Parkplätze an der Lohkirchner Straße geschaffen, es folgten die Sanierung der Ortsdurchfahrt mit Gehweg, der Neubau des Leichenhauses, nun der Platz samt neuer Stelle für unseren Maibaum.“

Wiesmaier dankte den beteiligten Firmen für die gute Ausführung der Bauarbeiten mit der Ermahnung an alle Bürger, „nie aufzuhören, neu anzufangen. Denn an dem, was hier geschaffen wurde, waren wir alle beteiligt, das erledigt auch in Zukunft kein Fremder für uns.“

Lobende Worte für das große gemeindliche Engagement fand auch Fritz Hampel vom Amt für ländliche Entwicklung aus München. Der Vorstandsvorsitzende der Teilnehmergemeinschaft zeigte sich sehr zufrieden mit dem Erreichten, „denn als ich 2015 dieses Projekt übernommen hatte, war es noch eine öde Asphaltfläche, heute aber ein attraktives Aushängeschild für Reichenkirchen“. Der Freistaat habe dabei mit 60 Prozent die Baukosten in Höhe von rund 740 000 Euro bezuschusst.

Verantwortlich für die konkrete Umgestaltung war Architekt Jakob Oberpriller. „Dieser Platz um die Linde hat eine ganz eigene Qualität, die jetzt noch gesteigert wurde“, verlieh er seiner Freude über das gelungene Werk Ausdruck. Nun durfte Diakon Pastötter den neuen Platz segnen, bevor Rathauschef Wiesmaier noch einige Verdiente aus Fraunbergs Bürgerschaft ehren konnte.

Gleichzeitig zum Festakt feierte die Gemeinde das 30-jährige Bestehen der Bücherei im Pfarrhof, geführt von Michaela Lehner: „Zusammen mit 22 Frauen aus der Gemeinde halten wir den Betrieb aufrecht, zu uns kommt auch mancher, der wohl ohne die Begeisterung am Lesen niemals den Weg in den Pfarrhof gefunden hätte.“

Aus Brandschutzgründen mussten die Räume des Zwergerlgartens im Keller des benachbarten Pfarrheims umgebaut werden, jetzt sind sie wieder nutzbar. Leiterin Eva Schraufstetter stellte die seit 2018 bestehende Kleinkinderbetreuung kurz vor: „Wir kümmern uns hier um die Kleinsten, mit Spielen und sogar mit Brotzeit.“

Auf eine Stärkung mit Essen und Getränken, alles gestiftet von der Gemeinde, durften sich auch die Besucher freuen. Eine gute Gelegenheit, Gespräche zu führen und sich über den neuen Platz auszutauschen, zudem konnten Zwergerlgarten und Bücherei besichtigt werden. Für die musikalische Umrahmung sorgten die Reichenkirchner Bläser unter Leitung von Martin Brielmair, zudem Chorleiterin Angelika Obermaier mit der Chorgemeinschaft und dem Reichenkirchner Kinderchor.

Erding-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Erding-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Erding – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.