Reichenkirchen trotzt dem Sauwetter: Der Maibaum ist dahoam!

Eine große Mannschaft aus Reichenkirchen hat den Maibaum heimgeholt. © Thomas Obermeier

Er ist daheim: Die Reichenkirchener haben ihren Maibaum aus dem Wald geholt. Jetzt ist zwei Wochen lang Programm geboten.

Reichenkirchen - Traditionell übernimmt das Maibaumaufstellen in Reichenkirchen die katholische Landjugend. Bürgermeister Hans Wiesmaier hat ihr die Fichte aus einem Wald bei Grub gespendet. Nun machten sich 40 Jugendliche bei miesem Wetter auf den Weg, den Baum zu holen. Alexander Greimel zog ihn mit seinem Fendt heim, die Feuerwehr sicherte mit zwei Fahrzeugen hinten und vorne ab.

Im Harhamer Maibaumlager wird der 30 Meter lange Baum nun in den nächsten Wochen in vielen Arbeitsstunden zu einem prächtigem Maibaum umfunktioniert. Jeden Tag gibt’s eine Stüberlparty, und am 22. April steigt sogar eine „Mega-Hallenparty“ mit DJ Dungl in Harham 3. Am 1. Mai wird der Maibaum dann nach altem bayerischen Brauchtum, zünftig mit Schwaibe und Bandltanz, am neugestalteten Dorfplatz aufgestellt.

Thomas Obermeier