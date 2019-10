Reichenkirchen: Wohnen neben Rindermast – Klappt das?

In 60 Meter Entfernung zum Neubaugebiet Reichenkirchen-Ost werden 160 Rinder gehalten. Der Gemeinderat lässt nun ein Gutachten erstellen, um einem Rechtsstreit vorzubeugen.

Reichenkirchen–Einem möglichen Ärger vorzubeugen ist allemal besser, als einen Ärger später bewältigen zu müssen. Dies dachte sich auch der Betreiber eines Rindermastbetriebs, der in der Nähe des neu entstehenden Baugebiets Reichenkirchen-Ost rund 160 Tiere hält.

Diese sorgen naturgemäß für Gerüche, die nicht jeder mag. Vor allem wahrscheinlich jene Bauherren auf den drei nördlichen Parzellen, die wegen der kurzen Entfernung von nur rund 60 Metern zum landwirtschaftlichen Betrieb durch Immissionen gestört sein könnten. Um Klagen dieser Hausbesitzer vorzubeugen, beauftragte der Landwirt nun einen Anwalt mit der Bitte um Klärung.

Lesen Sie auch: Auswahlverfahren in Reichenkirchen für neues Baugebiet

Damit kam das Thema im Fraunberger Gemeinderat zur Sprache. Denn auch die Untere Immissionsschutzbehörde im Landratsamt vertritt in ihrer Stellungnahme zum neuen Baugebiet die Auffassung, „dass für drei Parzellen mit Emissionen aus dem Rindermastbetrieb zu rechnen ist“. Die übrigen der rund 20 Grundstücke – von denen noch keines verkauft ist – sind nicht betroffen. Laut Behörde besteht erst ab einer Entfernung von 106 Metern zwischen Bebauung und landwirtschaftlichem Betrieb kein Handlungsbedarf. Bei einer Distanz unter 53 Metern sei aber „eine architektonische Selbsthilfe der Bauwerber notwendig“.

Bei den drei in Frage kommenden Parzellen liegt die Entfernung mit rund 60 Metern in einem „Graubereich“. Um ganz sicher zu gehen, dass weder der Rindermäster noch die Verkäufer der Grundstücke mit den Bauwerbern später in einen Rechtsstreit wegen der Emissionen verwickelt werden, empfahl Bürgermeister Hans Wiesmaier, ein Gutachten erstellen zu lassen: „Es geht hier um Rechtssicherheit. Je nach Ergebnis des Gutachtens können wir Handlungsrichtlinien erstellen, die dann den Bauherren auf den drei Parzellen mitgeteilt werden. Somit kann es später auch keine Reklamationen mehr geben.“ Diesem Vorschlag stimmte der Gemeinderat einhellig zu.

Friedbert Holz