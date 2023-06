Renovierung in Riding: Fürs Kirchturmkreuz packen alle mit an

Kirchturmkreuz und Turmkugel wieder an ihrem Platz

Die Pfarrgemeinde Riding beweist bei der Renovierung von Kirchturmkreuz und Turmkugel großen Zusammenhalt.

Riding – Das Ridinger Kirchturmkreuz mit der Turmkugel ist wieder an seinem Platz. Beides war renoviert worden und wurde nun, frisch geweiht, wieder auf dem Gotteshaus montiert. Die gesamte Pfarrei St. Georg Riding beging diesen feierlichen Akt unter großer Anteilnahme und feierte den Anlass mit einem gebührenden Fest.

Massive Schäden am Turmdach der Ridinger Pfarrkirche St. Georg sind schon seit der Renovierung der Turmfassade 2013 bekannt. Das Dach musste neu eingeschindelt werden. Vor der endgültigen Entfernung des Gerüstes wird noch die Fassade gestrichen, und der Turm erstrahlt wieder in neuem Glanz. Gleichzeitig wurde bei dieser Gelegenheit auch das Kirchturmkreuz mit der Turmkugel einer Renovierung unterzogen. Nach dem Sonntagsgottesdienst wurde das neu vergoldete Wahrzeichen durch Diakon Christian Pastötter geweiht, von der Firma Grabrucker aufgezogen und auf der Kirchturmspitze montiert.

Kirchenpflegerin Anna Weber bezeichnete den Tag als „ganz besonderen Tag und einen Tag der Freude“. Ein besonderer Tag, weil die Weihe eines Kirchturmkreuzes kein alltägliches Ereignis ist und einen vorläufigen Abschluss der gesamten Turmrenovierung bildet. Und ein besonderer Tag auch deshalb, weil die Pfarrei mit dieser Feier sowie allen vorangegangenen Aktionen und Arbeiten funktionierende Gemeinschaft und großen gesellschaftlichen Zusammenhalt bewies.

Bei der Neuvergoldung wurden in der Turmkugel hinterlegte Dokumente aus dem Jahr 1844 entdeckt, darunter ein Liedtext, der extra für die damalige Feier gedichtet und komponiert worden war. „Der hochwürdige Herr Kammerer und Pfarrer von Wartenberg Johann Kaspar Schachtner hat gedichtet und der Schullehrer von Fraunberg, Herr Georg Kühbeck hat es in Musik gesetzt“, wie in dem alten Dokument zu lesen ist. Vom Kirchenchor St. Georg Riding, der die Messe mit seinem Gesang begleitete, wurde das alte Lied von 1844 unter neuer Vertonung durch Organistin Angela Gruber wieder aufgeführt.

Die gefundenen Dokumente künden auch von der Renovierung 1844 und den beteiligten Personen. Die Gesamtsumme von damals (650 Gulden) ist nur schwerlich mit den derzeitigen Kosten in Einklang zu bringen: 155 000 Euro sind 2023 von der Ridinger Pfarrei aufzubringen. „Für eine kleine Pfarrei ein paar Hausnummern zu groß“, wie Weber in ihrer Ansprache betonte. So blieb nichts anderes übrig, als sich nach Geldgebern umzusehen. Und man wurde auch fündig: Die Gemeinde Fraunberg, das Landratsamt Erding, die VR-Bank Taufkirchen-Dorfen eG, der Kriegerverein Riding, das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege, die Bayerische Landesstiftung, der Bezirk Oberbayern und die Messerschmitt Stiftung München steuerten 54 000 Euro bei. Dazu kommen immer wieder Spenden von Pfarreimitgliedern. „Eine beachtliche Summe“, wie Weber betonte. Die noch offenen 15 000 bis 20 000 Euro werden von den Nachbarspfarreien ausgeliehen und können aufgrund vielfältiger Aktionen wie Pfarrfeste, Kirchweihopfer und sonstiger Spenden zügig zurückgezahlt werden.

Kirchenpflegerin Weber dankte bei dieser Gelegenheit den vielen Beteiligten, die zum Gelingen der Turmrenovierung beigetragen haben. Besonders den Spendern und den Kollegen in der Kirchenverwaltung für den Mut, dieses Projekt zu starten. Sie bedankte sich bei Diakon Pastötter für die moralische Unterstützung, bei den beteiligten Handwerkern, allen voran die Firma Grabrucker, die größtenteils unter miserablen Witterungsverhältnissen arbeiten musste, sowie beim Restaurator Empl für die Vergoldung des Kreuzes.

Ein Dank ging auch an Verwaltungsleiter Lambert Bart für die gute Zusammenarbeit und Unterstützung, an den Pfarrgemeinderat für die Organisation und Ausrichtung dieser Zusammenkunft, an den Kirchenchor und die Mesnerin für die zusätzliche Arbeit während der Baumaßnahme sowie an Bürgermeister Hans Wiesmaier und den Gemeinderat, der als maßgebender Zuschussgeber besondere Erwähnung fand.

Wiesmaier war voll des Lobes ob der gelungenen Aktion. „Woanders werden Kreuze abgehängt. In Riding, in der Gemeinde Fraunberg, werden sie restauriert und als Zeichen des Glaubens weithin sichtbar übers Land aufgestellt“, resümierte er. Den Verantwortlichen attestierte er, den Mut aufgebracht zu haben, trotz der Kleinheit der Pfarrgemeinde diese gewaltigen Herausforderungen angenommen zu haben. Er betonte in diesem Zusammenhang, dass die Gemeinde weiterhin und auch in Zeiten der Finanzknappheit ihr Bestes geben werde, um Kultur zu fördern.

