Und plötzlich im Roten Gebiet: Bauernverband kritisiert Ausweisung im Landkreis-Norden

Von: Markus Schwarzkugler

Auf 95 Quadratkilometer erstreckt sich der Grundwasserkörper Buch am Erlbach. Ein großer Teil ist rot. © Grafik: LfL

Ein weiteres Mal richtet sich der Zorn der Landwirte auf die Wasserwirtschaftsämter und deren Ausweisung Roter Gebiete. Dabei geht es wie berichtet um Flächen mit hoher Nitrat-Belastung, die die Bauern gemäß einer neuen Verordnung nur eingeschränkt bewirtschaften dürfen. Der Ärger betrifft diesmal Teile von vier Gemeinden im nördlichen Landkreis Erding und erstreckt sich zudem bis in den Kreis Landshut.

Nördlicher Landkreis – Der Bayerische Bauernverband (BBV) Erding/Freising spricht von „Sippenhaft“, nun hat sich eine von ihm betreute Interessengemeinschaft (IG) gegründet. Es geht um den sogenannten Grundwasserkörper (GWK) Buch am Erlbach, der sich auf eine Fläche von rund 95 Quadratkilometern erstreckt. Davon sind rund zwei Drittel – zwei größere und ein kleinerer Bereich – rot. Betroffen: Teile der Landkreis-Gemeinden Wartenberg, Bockhorn, Fraunberg und Langenpreising, im Landshuter Teil vor allem die Gemeinde Eching. Rote Gebiete sind etwa in Mauggen, Unterstrogn, Grucking, Reichenkirchen, Fraunberg, Maria Thalheim, Vorderbaumberg, Riding, Langenpreising, Kirchasch oder Pesenlern zu finden.

Was den Erding-Freisinger BBV um Geschäftsführer Gerhard Stock einer Pressemitteilung zufolge ärgert: „Bei der Umsetzung der Bundes-Düngeverordnung und erstmaligen Ausweisung von Roten Gebieten im Jahr 2021 war der GWK Buch am Erlbach noch als nicht belastetes Gebiet ausgewiesen und als Grünes Gebiet eingestuft worden.“ Doch dann folgte die Kehrtwende: „Bei einer erneuten Überprüfung durch die Wasserwirtschaftsämter wurden größere Bereiche als Rote Gebiete ab dem 1. Januar 2023 ausgewiesen.“

Zuletzt gab es mehrere Infoveranstaltungen des BBV mit den betroffenen Landwirten, mit dem Ergebnis, dass nun vor genau einer Woche 35 Bauern aus den Landkreisen Erding und Landshut in einer Online-Veranstaltung die IG gegründet haben. Zweck der IG ist es laut Mitteilung, „die Hintergründe der neuen Ausweisung zu erfragen und die Erstellung eines fachlichen Gutachtens über die Rechtmäßigkeit der Ausweisung in die Wege zu leiten“. Den Kontakt zu einem „bundesweit anerkannten Gutachterbüro“ habe man bereits aufgenommen. Man wolle zudem „neben Gesprächen mit den zuständigen Ämtern auch Kontakte zu den Abgeordneten“ herstellen.

Für die betroffenen Landwirte bedeutet die Ausweisung zusätzliche Auflagen. Im Gespräch mit unserer Zeitung geht Stock auf die schwerwiegendsten davon ein, etwa die Reduzierung des Stickstoffeinsatzes. Dieser liege dann „20 Prozent unter dem, was eine Pflanze eigentlich bräuchte. Das kostet Ertrag“, sagt der BBV-Geschäftsführer. Er führt auch Einschränkungen beim Ausbringen von Wirtschaftsdünger an, etwa ein geringeres Zeitfenster dafür und Obergrenzen. Unter Wirtschaftsdüngere versteht man nicht zuletzt Gülle. In einem viehstarken Landkreis wie dem Erdinger bedeute das Ganze „gravierende Auflagen für die Gülleausbringung“. Die Betroffenen müssten „in Güllegruben investieren. Das geht ganz schön ins Geld. Oder man müsste zusätzliche Flächen pachten, was in der Praxis aber nicht geht“. Ohnehin werde „nicht mehr Dünger ausgebracht als die Pflanzen verbrauchen“, betont Stock.

Bei aller Kritik betont der BBV: „Der Schutz des Grundwassers hat auch bei den Landwirten hohe Priorität.“ Die Umsetzung der Düngeverordnung mit strengen und fachlich begründeten Vorgaben gehöre seit Jahren zur „guten fachlichen Praxis“. Nicht akzeptabel sei für die Landwirte jedoch die großflächige Ausweisung Roter Gebiete, „weil damit viele Betriebe in ,Sippenhaft‘ genommen werden“.

Derzeit wirbt der BBV bei allen betroffenen Betrieben im GWK Buch am Erlbach darum, an der IG teilzunehmen. „Es ist nicht jedermanns Sache, sich zu beteiligen“, weiß Stock. Sein Ziel ist es, um die 100 Landwirte zu überzeugen, also in etwa dreimal so viele wie bei der Gründung schon am Start waren.

Im Gasthaus Bachmaier in Pesenlern findet am Montag, 17. April, um 19.30 Uhr eine Infoveranstaltung der IG statt. Bei ihrem Vorsitzenden handelt es sich um Bartholomäus Pfanzelt aus Forach. Beisitzer sind Christian Fahrmair aus Langenpreising und Anton Wurzer aus Scheideck.

Wer nun genau im Roten Gebiet ist, das können die Landwirte auch auf dem Internetportal der Bayerischen Staatsregierung, www.ibalis.bayern.de, nachschauen.