Schärferes Waffenrecht besorgt die Schützen

Brief an Innenministerin – Gau Erding hat 8841 Mitglieder – Kadertraining kommt gut an

Von Gabriele Gams schließen

Großer Bahnhof in der Versammlung des Schützengaus Erding im Gasthaus Strasser in Oberbierbach: Vertreter fast aller Vereine waren gekommen. Es gab neben Ehrungen viel zu berichten, unter anderem ging es um die Verschärfung des Waffenrechts, die bei den Schützen Verärgerung hervorruft.

Oberbierbach – Oberbayerns Bezirksschützenmeister Alfred Reiner hatte wichtige Themen im Gepäck. So berichtete er, dass die Clubs über die Vereinspauschale auch die Energiekostenförderung für ihre Schützenheime beantragen können. Zudem sprach er die von SPD-Innenministerin Nancy Faeser geplante Verschärfung des Waffenrechts an. Viel Bürokratie und ein massiver Eingriff in den Schießsport wären die Folge. „Zu dieser geplanten Maßnahme haben der Bayerische Sportschützenbund und andere Verbände einen offenen Brief an die Innenministerin gesandt, dass dies für die Schützen nicht akzeptabel ist“, sagte Reiner.

Lob gab es dagegen für die Aktivität des Gaus in der Jugendarbeit, und er bedankte sich für die große Teilnahme mit 135 Schützen am Oktoberfest-Landesschießen.

Gauschützenmeister Klaus Waldherr berichtete stolz von einem Mitgliederzuwachs. Der Gau habe derzeit insgesamt 8841 Mitglieder. Sehr erfreulich sei der Zuwachs insbesondere im Schüler- und Jugendbereich. Gaumeisterschaft und Rundenwettkampf habe man 2022 nach all den vorangegangenen Corona-Strapazen gut durchführen können.

Waldherr blickte auch auf die Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen des Gaus mit einem Festabend und der Herbstversammlung zurück. Leider sei der Festabend sehr schlecht besucht gewesen.

Die Luftgewehrschützinnen qualifizierten sich für den Endkampf des Bezirkspokals „Hl. Ursula“ und erreichten den vierten Platz. Der Gauschützenmeister warb um Luftpistolenschützinnen, damit der Gau auch hier eine Mannschaft stellen könne. Und er wies auf die Wichtigkeit der Pflege der Vereinsdaten im ZMI hin. Dabei handelt es sich um eine Mitgliederverwaltung des BSSB. Bei Ehrungsanträgen sei auf die Einhaltung der Termine zur Beantragung zu achten.

Sportleiter Stefan Heidler ist erst seit 2022 im Amt, durfte aber schon von Erfolgen berichten. Bayerischer Meister mit dem KK-Gewehr 3 x 20 in der Juniorenklasse I wurde mit 570 Ringen Christian Irl von Treu Bayern Kirchasch. 26 Schützen erkämpften sich laut Heidler mit guten Leistungen einen Startplatz bei der deutschen Meisterschaft.

Laut der neuen Gaujugendleiterin Marieluise Eder wurde das Kadertraining der Jugend wieder aufgenommen – und das mit Erfolg. Auch heuer sei ein Ausflug geplant.

Schatzmeister Fritz Krieg berichtete von einem Defizit in der Gaukasse, vor allem wegen der 100-Jahr-Feier. Die Kassenprüfer Helmut Solchenberger und Stefan Hörmann bescheinigten Krieg aber eine bestens geführte Kasse.

Mehr Beteiligung hätten sich die Verantwortlichen beim Gauschießen 2022 gewünscht, das über drei Wochen auf den Schießanlagen von Moosrösl Wörth, St. Ulrich Pesenlern und Jennewein Mauggen stattgefunden hat. Heuer steigt das Preisschießen von 16. bis 29. Oktober.

Für verdiente Schützen gab es noch das Gauehrenzeichen. In Gold erhielten es der Schützenmeister von Concordia Eitting, Maximilian Klinger, und der langjährige Gausportleiter Harald Kaltenbach. Silber ging an Andreas Ulrich, Schützenmeister von St. Ulrich Pesenlern, Henning Schultze, Schützenmeister der Gamsjager Klettham, und Günter Mohaupt, Schützenmeister von Neu-Edelweiß Schwaig. Das Gau-Ehrenzeichen in Bronze bekam der Schützenmeister von Wildschütz Kehr, Alois Flötzinger.