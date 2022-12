Schöne Gespräche wirken manchmal Wunder: Nachbarschaftshilfe Fraunberg bietet vielfältige Unterstützung

Von: Bernd Heinzinger

Vor dem künftigen Haus der Begegnung neben dem Rathaus (v. l.): Dagmar von Fraunberg, Vorsitzende der Nachbarschaftshilfe, Einsatzleiterin Rita Sainer, Bürgermeister Hans Wiesmaier und stellvertretende Vorsitzende Gerda Bart. © Bernd Heinzinger

Einen unschätzbaren Beitrag für Menschen jeden Alters leistet die Nachbarschaftshilfe (NBH) Fraunberg „JAa!“ praktisch täglich. Die Hilfe im Kleinen nimmt dabei einen Großteil der ehrenamtlichen Einsatzstunden der 15 bis 20 aktiven Helfer ein.

Fraunberg – Vorsitzende Dagmar von Fraunberg erinnert sich aber besonders an einen Fall, der sie und ihre Mitstreiter fast zwei Jahre lang begleitete: Ein älterer Herr wurde schwer krank und hatte niemanden aus Familie und Bekanntenkreis, der sich um ihn kümmerte: „Wir griffen ihm unter die Arme, machten Termine aus, halfen bei Anträgen oder Arztbriefen.“ Auch im Haushalt und so weit es ging beim Finanziellen unterstützte man den Senior. „Wir konnten ihm zudem ein Gefühl der Wärme bringen, ihm Mut und Zuspruch in seiner schweren Zeit leisten.“ Das Ganze verteilte sich auf mehrere Schultern bei der NBH, und als der Patient ins Hospiz kam, folgten immer noch Besuche aus Fraunberg.

Vor kurzem gab es einen akuten Notfall, als sich ein Bürger die Hüfte brach. Die Vorsitzende: „Er war auch alleine, und wir sprangen ein.“ Nach einigen Wochen Krankenhaus und Reha habe man seine Wohnung erst einmal richtig geputzt: „Dadurch konnte der Mann beruhigt in sein normales Leben zurück.“

Hilfe im Notfall, dafür steht die NBH. Fahrdienste sind das Haupttätigkeitsfeld: „Viele ältere Leute rufen lieber uns an, um nicht ihre Familie zu belästigen.“ Wichtig sei dabei auch der kleine Geldbeitrag, den die Hilfesuchenden zu leisten haben: „Damit haben sie das Gefühl, dass sie uns bezahlen, und die Hemmschwelle sinkt.“

Die Mitglieder der Fraunberger NBH – insgesamt derzeit rund 115 Frauen und Männer – kommen alle aus der Gemeinde: „Wir verstehen uns als Hilfe aus dem Ort für den Ort“, sagt die Vorsitzende. Der Namenszusatz „JAa!“ der unter der Trägerschaft der Caritas agierenden Einrichtung bedeutet „Jung & Alt aktiv“ – man kümmert sich um Menschen jeden Alters. Unter dem Dach der NBH befindet sich etwa der Zwergerlgarten, der zweimal die Woche drei Stunden lang im Reichenkirchener Pfarrheim für Kinder von zwei bis vier Jahren öffnet.

Fahrdienste von der Flüchtlingsunterkunft in Grucking Richtung Kinderhaus St. Florian stehen ebenso auf dem Programm. Vor allem Mütter, deren Nachwuchs selbst die Kindereinrichtung besucht, drehen eine Extrarunde, damit die jungen Flüchtlinge sicher dort ankommen. „Das ist die beste Integrationsmöglichkeit überhaupt, dort lernen sie auch die deutsche Sprache“, betont von Fraunberg.

Apropos Flüchtlingshilfe: Hier leistet vor allem Hansjörg Walter hervorragende Arbeit. Seit Jahren sorgt er sich um die Bewohner der Unterkunft in Grucking: „In dieser Zeit konnte er eine immense Zahl an Problemen lösen. Er kümmert sich auch um die schulpflichtigen Kinder und ist sogar für alle da, wenn sie bereits weggezogen sind“, lobt die Vorsitzende Walters Engagement.

Bei den Senioren lautet das Ziel, dass sie so lange wie möglich zu Hause wohnen bleiben können. Neben Fahrdiensten spielen dabei auch Einkaufstätigkeiten oder regelmäßige Besuche eine Rolle. Man kennt sich, und schöne Gespräche wirken manchmal Wunder.

Damit sich die älteren Einwohner untereinander besser kennenlernen, rief die NBH eine Handarbeitsgruppe ins Leben. Zweimal im Monat treffen sich 20 bis 25 Frauen unter Leitung von Elvira Stulberger. Dabei entstehen schöne Werke, die unter anderem am Christkindlmarkt verkauft werden. Stulberger verdiente sich für Engagement ebenso wie Walter im Jahr 2021 den Gemeindepreis „Der Fraunberger“.

Mit der Gemeinde gebe es generell eine sehr gute Zusammenarbeit, wie auch Bürgermeister Hans Wiesmaier lobt: „Nur dank der Nachbarschaftshilfe und deren Helfern können wir den demografischen Wandel für Jung und Alt meistern.“ Weil es nicht mehr die großen Familienverbünde wie früher gebe, springe die NBH immer häufiger ein. Damit sich die Fraunberger, egal welchen Alters, noch besser kennenlernen, ist für die nahe Zukunft ein Haus der Begegnung geplant. Dafür hat die Gemeinde direkt am Rathaus ein Anwesen erworben und will dieses umbauen. Mit einem Lesecafé möchte die NBH das Kennenlernen ebenfalls unterstützen, und für von Fraunberg ist der Optimalfall: „Wenn die Leute bereits untereinander bekannt sind, helfen sie sich vielleicht auch gegenseitig, ohne dass es über uns abläuft.“

Generell habe es sich die Gesellschaft abgewöhnt, sich helfen zu lassen: „Dafür müssten die Leute wieder den Mut finden. Wir sind für sie da.“ Die Einsatzleiter Rita Sainer, Christl Rasthofer und Jürgen Notka stehen abwechselnd unter der Woche von 8 bis 16 Uhr zur Verfügung. Man kann sich auch außerhalb dieser Zeiten melden, jeder werde zurückgerufen.

Auch Helfer dürften sich gern melden: „Wir freuen uns über jeden, und neue Ideen sind bei uns ebenfalls gerne gesehen“, betont von Fraunberg, die bei ihrer Arbeit unter anderem von Stellvertreterin Gerda Bart unterstützt wird. 2021 leisteten die Ehrenamtlichen bei 439 Einsätzen fast 900 Stunden für ihre Mitmenschen, fuhren über 5500 Kilometer. Für alle sei dies eine Herzensangelegenheit in der kleinen Dorfgemeinde, sagt die Vorsitzende. Für ihr Engagement ist die Nachbarschaftshilfe auf Spenden angewiesen. Alle Informationen stehen auf www.nbh-fraunberg-jaa.de.

Licht in die Herzen

Das Leserhilfswerk des Erdinger/ Dorfener Anzeiger unterstützt Institutionen wie die Nachbarschaftshilfe in Fraunberg. Spenden sind auf das Konto (Nummer 17 111) bei der Sparkasse Erding möglich. Kontoinhaber: Zeitungsverlag Oberbayern. IBAN: DE54 7005 1995 0000 0171 11.