Nach 40 Jahren im Vorstand: Waldesruh-Schützen verabschieden ihren Schützenmeister Konrad Irl

Von: Gabriele Gams

Teilen

Frisch gewählt oder ernannt (v. l.): der neue Ehrenschützenmeister Konrad Irl mit dem Vorstand um Sebastian Adlberger, Gerhard Irl, Alfred Trappentreu, Johannes Wiesmaier, Valentin Sturz, Florian Holzinger, Christine Baumgartner, Bürgermeister Hans Wiesmaier, Inge Scherzl, Michael Obermeier, Marianne Irl, Josef Algasinger jun. und Eva Sturz. Nicht auf dem Bild: Stefanie Irl, Christian Obermeier und Lambert Bart. Meilenstein Schießstandbau Der neue Chef heißt Valentin Sturz © Gams

Rappelvolles Haus in Rappoltskirchen – kein Wunder, schließlich war die Jahreshauptversammlung der Waldesruh-Schützen beileibe keine gewöhnliche. Nach 25 überaus engagierten Jahren als Schützenmeister trat Konrad Irl nicht mehr zur Wahl an.

Rappoltskirchen – Seine Vereinskameraden ließen sein langjähriges Wirken in der Gaststube im Wirtshaus Sellmaier noch einmal Revue passieren und applaudierten ihm darüber hinaus zur Ernennung zum Ehrenschützenmeister. 40 Jahre sei er nun im Vorstand gewesen, mit 16 habe er dort angefangen. Nun sei es an der Zeit gewesen, aufzuhören, erklärte Irl.

Der ebenfalls scheidende 2. Schützenmeister Manuel Höllinger blickte auf Irls Wirken zurück. Seit 1982 war dieser im Vereinsvorstand tätig gewesen, davon eben 25 Jahre als Schützenmeister. Los ging’s allerdings schon von 1982 bis 1985 auf dem Jugendleiter-Posten. Es folgten drei Jahre als Kassier und Jugendleiter gleichzeitig, danach ging es bis 1991 drei Jahre als Jugendleiter weiter. Ab den Neuwahlen 1991 übernahm Irl auch noch das Amt des Sportleiters. Von 1993 bis 1997 war er als 2. Schützenmeister tätig, danach übernahm er dann an vorderster Front als Schützenmeister von Waldesruh.

Unter seiner Leitung tat sich so einiges im Verein. So organisierte Irl viele Ausflüge, die Vorweihnacht in Rappoltskirchen, und er gratulierte Jubilaren und gab vielen Mitgliedern das letzte Geleit. Im Nachgang zahlreicher Veranstaltungen des Vereins wurden die Erlöse an soziale Einrichtungen in der Region gespendet. Ein Highlight waren auch immer die Teilnahmen der Rappoltskirchner Schützen am großen Schützen- und Trachtenzug in Mühldorf.

Ein weiterer Meilenstein in Irls Amtszeit war 2002 der Umbau des Schießstands. Bis dahin waren es vier recht enge Schießstände im Hauptgebäude gewesen, deshalb baute der Verein im ersten Stock des Nebengebäudes zehn moderne Schießanlagen. Dabei leistete Irl viele ehrenamtliche Arbeitsstunden, motivierte zahlreiche Helfer und sammelte Spenden für dieses große Projekt. 2004 wurde der Schießstand dann feierlich eingeweiht.

2009 feierte der Verein sein 100-jähriges Bestehen mit einem großen Fest. Zudem stellte Waldesruh etliche Maibäume unter seiner Leitung auf. „Wenn man bedenkt, dass der Schützenverein heuer 113 Jahre alt wird, hast du mit 40 Jahren im Vorstand über ein Drittel dieser Zeit maßgeblich geprägt. Für diese unglaubliche Leistung möchte ich im Namen der Waldesruh-Schützen Rappoltskirchen ein herzliches Vergelt’s Gott sagen“, sagte Höllinger am Ende seines Berichts.

Als Wahlleiter fungierte Bürgermeister Hans Wiesmaier. Alle Posten wurden per Handzeichen gewählt. Die Entlastung des Vorstands erfolgte einstimmig, das Gremium wurde für drei Jahre gewählt. Da alles vorbereitet worden war, war die Wahl schnell abgehakt. Valentin Sturz tritt in die Fußstapfen Irls, auf Höllinger folgt Sebastian Adlberger als stellvertretender Schützenmeister. Auf Letzteren folgt Eva Sturz als neue Sportleiterin. Nicht mehr besetzt wurde der Posten des 3. Schriftführers.

Als erste Aufgabe nach seiner Wahl nahm der neue Schützenmeister Sturz gleich eine besondere Ehrung vor: Per einstimmigem Beschluss wurde sein Vorgänger Irl zum Ehrenschützenmeister ernannt. Sturz übereichte ihm die Ernennungsurkunde und einen Präsentkorb.

Zuvor hatten die zahlreichen Mitglieder beim Totengedenken ihres kürzlich verstorbenen Herbergsvaters Ludwig Widmann gedacht. Die Berichte fielen danach wegen der zweijährigen Coronapause recht kurz aus. Schriftführerin Christine Baumgartner blickte pandemiebedingt auf die vergangenen beiden Jahren zurück und berichtete unter anderem vom gut besuchten Ostereierschießen und der Sonnwendfeier des Vereins.

Zielwasser hatte man auch getrunken: Der bisherige Sportleiter Sebastian Adlberger berichtete jedenfalls von schönen Erfolgen der Rappoltskirchener beim Sektionsschießen im vergangenen Herbst. Auch die Ergebnisse der Jahresmeisterschaft und des Königsschießens teilte er mit. König wurde Martin Obermeier vor Florian Holzinger und Sebastian Adlberger. Die Vereinsmeisterschaft gewann Sebastian Adlberger vor Valentin Sturz und Robert Kist. Die Damenklasse entschied Marianne Irl für sich. Sebastian Adlberger gewann das Preisschießen des Vereins und die Jugendschale.

Der Vorstand:

Schützenmeister: Valentin Sturz, 2. Schützenmeister: Sebastian Adlberger; Kassier: Josef Algasinger jun., 2. Kassier: Florian Holzinger; Schriftführer: Christian Obermeier, 2. Schriftführerin: Christine Baumgartner; Sportleiterin: Eva Sturz, 2. Sportleiterin: Stefanie Irl; Jugendleiterin: Marianne Irl, 2. Jugendleiter: Johannes Wiesmaier; Stand- und Waffenwart: Michael Obermeier; Kassenprüfer: Inge Scherzl, Lambert Bart jun.; Fahnenabordnung: Alfred Trappentreu, Gerhard Irl, Konrad Irl und Sebastian Adlberger.