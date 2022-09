Verrauchtes Schulgebäude in Reichenkirchen: Vier Feuerwehren proben den Ernstfall

Gerettet: Die Schüler wurden im Korb der Drehleiter oder einzeln über eine Leiter vom Dach der Schule geholt. © tom

Sirenenalarm am Samstag um 9.29 Uhr: starke Rauchentwicklung in der Reichenkirchener Grundschule. Doch vorweg gleich Entwarnung, liebe Leser: Bei dem Horrorszenario handelte es sich um eine Großübung der Feuerwehren Reichenkirchen, Fraunberg, Thalheim und Wartenberg.

Reichenkirchen – Vor Ort fanden die 50 Einsatzkräfte eine verrauchte Schule vor, was Schlimmstes befürchten ließ. Eine komplette Schulklasse war noch im Werkraum, eine andere im Klassenzimmer. Zudem wurden noch sechs weitere Personen im Gebäude vermisst, zwei hatten sichbereits aufs Dach gerettet, zu deren endgültiger Rettung die große Drehleiter aus Wartenberg angefordert wurde.

Innerhalb weniger Minuten waren die Wehren mit acht Fahrzeugen am Einsatzort. Draußen koordinierte Reichenkirchens Kommandant Tobias Lüttich den Einsatz. Die erfahrenen Atemschutzträger rückten in den Heizungskeller vor, der schnell als Brandverursacher ausgemacht war, und bekämpften die Brandquelle. Weitere Trupps suchten nach den Vermissten, die nach einigen Minuten gefunden waren und sofort ins Freie zur Erstversorgung an den Sammelbehandlungsplatz am Salettl gebracht wurden.

Für die weiteren Rettungskräfte begann derweil ein Wettlauf mit der Zeit, um die Schüler vor dem Erstickungstod zu bewahren. Die nach 17 Minuten eingetroffene Drehleiter sorgte für eine schnelle Rettung der aufs Dach geflüchteten Burschen. Mit Ventilatoren beseitigten die Einsatzkräfte den Rauch im Schulflur, Schüler und Lehrkräfte verließen nach 30 Minuten die Klassenräume über den Notausgang im Obergeschoss. Von dort wurden sie, gesichert mit einer Leine, über eine Steckleiter oder im Korb der Drehleiter sicher auf den Boden gebracht.

Beobachtet wurde die Großübung von vielen Schaulustigen, Gemeinderäten und Eltern der Schüler. Und Bürgermeister Hans Wiesmaier zeigte sich zufrieden mit dem Verlauf. Am Ende dankte Organisator Lüttich allen Beteiligten und sagte: „Es liegt uns sehr viel an der Sicherheit unserer Kinder, deshalb ist die funktionierende Zusammenarbeit der Gemeinde-Feuerwehren und aller Beteiligten bei einem Ernstfall so wichtig.“ An die Kinder appellierte er, keine Angst zu haben, wenn sie einen Atemschutzträger sehen. Er verwies auf die Notfallnummer 112. Kreisbrandmeister Thomas Metz sprach von einer realitätsnahen Übung, meinte aber, im echten Ernstfall würden 130 Einsatzkräfte kommen, „und wir bräuchten eine größere Sammelstelle“.

Zum Abschluss durften die begeisterten Schüler mit der Drehleiter eine Runde drehen oder die Fahrzeuge besichtigen.

THOMAS OBERMEIER