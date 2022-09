Gegen die dicke Luft in der Reichenkirchener Schule

Von: Friedbert Holz

Vor einer der sechs neuen Anlagen haben sich (v. l.) Hausmeister Michael Eberl, zweiter Bürgermeister Hans Rasthofer, Seniorchef Franz Nett, Bürgermeister Hans Wiesmaier und Bauleiter Christian Maier zum Foto aufgestellt. © Thomas Obermeier

Im Volksmund wird es als „dicke Luft“ bezeichnet: ein zu hoher CO2-Gehalt in jenem wichtigen Element, das der Mensch zum Atmen braucht. Wenn diese Situation eintritt, ist nicht nur ein Nistplatz für Viren aller Art gegeben, dann leidet auch die Konzentrationsfähigkeit. Gerade für Schüler stellt das ein Problem dar, sitzen sie doch längere Zeit zusammen in einem Raum. Deshalb hat die Gemeinde Fraunberg das Schulhaus Reichenkirchen mit dezentralen Lüftungsgeräten ausgestattet, die nun offiziell vorgestellt wurden.

Reichenkirchen – Das fest installierte Gerät misst anhand eines integrierten CO2-Sensors den Bedarf an frischer Luft. Falls diese Messung einen bestimmten Wert überschreitet, saugt die Anlage automatisch verbrauchte Raumluft ab und ersetzt diese durch frische Außenluft. Dabei sorgt ein sogenannter Enthalpietauscher – vergleichbar mit einem Wärmetauscher – dafür, dass ein Großteil der Luftfeuchtigkeit und Wärme (oder Kälte) aus der Abluft zurückgewonnen werden kann. Dadurch gibt es keine Energieverluste, auch die Reduzierung der Luftfeuchtigkeit wird vermieden. Somit bietet ein solches Gerät Vorteile sowohl aus ökologischer als auch ökonomischer Sicht.

Das dient aber besonders der Gesundheit der Schüler, denn so wird ein gefährliches Austrocknen ihrer Schleimhäute vermieden, die Gefahr einer Infektion durch Viren deutlich verringert. Was der Gemeindeverwaltung ebenfalls wichtig war bei der Anschaffung der Geräte: Sie sind sehr leise, weil sie über eine spezielle Dämmung verfügen. Christian Maier, Techniker für Heizungs- und Lüftungsanlagen und Bauleiter, erklärte, dass die nun eingebauten Geräte „weit besser für Schulräume geeignet sind als etwa mobile Lüftungsgeräte, weil diese keinerlei Verbesserung der Raumluft bringen“, wie Maier findet.

Bürgermeister Hans Wiesmaier, der mit Fachleuten die neue Anlage abnahm, freute sich darüber, dass „mit wenig Aufwand ein großer Effekt erzielt werden konnte, lediglich einige Wand-Durchbrüche für die sechs an den Schulaußenwänden angebrachten Ansaugstutzen waren dazu notwendig“. Auch der Zeitpunkt des Einbaus in den Sommerferien sei günstig gewesen.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 150 000 Euro, davon werden vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) aber 80 Prozent gefördert. „Wenn eine weitere Förderung im kommenden Jahr möglich sein sollte“, so Wiesmaier, „wollen wir auch die Schule in Maria Thalheim mit einem solchen System ausstatten“.

In vier verschiedenen Modi kann die Anlage arbeiten: In der Standby-Funktion ist das Gerät aus, aber betriebsbereit. Sollte der CO2-Gehalt im Klassenzimmer über 600 ppm (steht für „parts per million“/„Teile pro Million“) steigen, schaltet das Gerät selbstständig in die Automatiklüftung. Bei der Funktion „Stoßlüften“ wird für etwa zehn Minuten die maximale Außenluftmenge von etwa 1100 Kubikmetern pro Stunde eingebracht – das kann zum Beispiel in Pausen geschehen, um schnell viel Frischluft in den Raum zu bringen. Im Modus „Dauerlüftung“ liefert das Gerät dann acht Stunden lang, unabhängig von der CO2-Konzentration im Klassenzimmer, permanent eine Luftmenge von 800 Kubikmeter pro Stunde. So ist dann ein ausreichender Luftaustausch gewährleistet. Schließlich gibt es noch einen Ruhe-Modus: Dieser kann aktiviert werden, wenn etwa Prüfungen oder intensive Arbeitsphasen anstehen. Denn dann ist zwar ein Luftaustausch gegeben, aber mit einem reduzierten Betrieb auf niedrigerer, leiserer Stufe.

Eingebaut wurde die neue Anlage von der ortsansässigen Firma Nett, die speziellen Lüftungsgeräte stammen von einem Fachunternehmen aus Lingen an der Ems. Für Planung und Bauleitung war das Ingenieurbüro Brand und Kallenbach aus Waldkraiburg von der Gemeinde beauftragt worden.