Selbstbehauptungstrainerin zu Gast in Fraunberger Grundschulen

Verschiedene Übungen machte Chiara van Willigen (vorne, M.) mit den Schülern, hier der Klasse 1a im Reichenkirchener Turnraum. Links hinten: Klassenleiterin Sonja Wörner. © Thomas Obermeier

Jedes Kind gerät bereits in den ersten Kita- und Schuljahren in überfordernde Konfliktsituationen, die oft zu Mobbing und Ausgrenzung führen. Das war nun auch Thema an den beiden Grundschulen in Maria Thalheim und Reichenkirchen, die sich an der „Woche der Gesundheit und Nachhaltigkeit“ des Bayerischen Kultusministeriums beteiligt haben.

Fraunberg – Das Ministerium hatte die „Woche der Gesundheit und Nachhaltigkeit“ unter das Motto „zusammen Wachsen“ gestellt. Zu Gast war die Selbstbehauptungs- und Resilienztrainerin Chiara van Willigen aus Freising von „Stark auch ohne Muckis“. Sie zeigte den Schülern effektive Wege auf, wie sie den häufigsten Formen von Konflikten begegnen, gestärkt in die Zukunft gehen und als Team davon profitieren können, dass es weniger Aggressionen und Streitereien gibt. Dazu absolvierte sie mit den Schülern aller acht Klassen altersgerechte Übungen zur Stärkung des Selbstwertgefühls und des Zusammenhalts.

Wie können Kinder selbstsicherer in ihrer Kommunikation und ihrem Auftreten werden? Wie können sie lernen, respektvoller miteinander umzugehen, zielstrebiger zu sein, über sich hinauszuwachsen und auch die Dinge mit Freude zu tun, die anstrengend oder schwierig sind, zum Beispiel Hausaufgaben, Theateraufführung oder der sportlicher Wettkampf? All das stand auf der Tagesordnung.

Van Willigen machte mit den Schülern sportliche Übungen. „Zusammen könnt ihr den Kreis, den wir gerade machen, aufrechterhalten. Es ist doch ein gutes Gefühl wenn man sich gegenseitig hält. Merkt euch für die Zukunft: Meine Fehler sind nicht schlimm, weil ich nachher schlauer bin“, gab die Expertin den Kindern mit auf den Weg.

von Thomas Obermeier