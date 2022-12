Singen in Maria Thalheim: Erlös fließt in Renovierung des Turms der Wallfahrtskirche

Das Trio Bassd scho mit (v. l.) Brigitte Gruber, Michael Hacker und Claudia Doldi aus Mittbach war eine von mehreren Gruppen, die mit ihren Darbietungen beim Adventssingen in der Maria Thalheimer Wallfahrtskirche begeisterten. © Obermeier

Zum traditionellen Adventssingen hatte die Pfarrei Maria Thalheim am 3. Adventssonntag in die Wallfahrtskirche Mariä Himmelfahrt eingeladen. Die Besucher erfreuten sich an einer Stunde mit adventlichen Weisen, Texten zur Besinnung und Ruhe.

Maria Thalheim – Bernhard Schuster, der in Maria Thalheim wohnt und an der FOS/BOS in Erding unterrichtet, vertrat den im Krankenstand befindlichen Diakon Christian Pastötter als Sprecher. Zur musikalischen Gestaltung bei freiem Eintritt sangen und spielten ohne Gage das Trio Bassd scho aus Mittbach, der Buchsbaumer Zwoagsang aus Walpertskirchen sowie die heimischen Rappoltskirchener Bläser und der Maria Thalheimer Kirchenchor zugunsten der Renovierung des Turms der Wallfahrtskirche.

Die Rappoltskirchener Bläser – die Brüder Georg, Lambert und Hubert Bart mit Christian und Peter Stölkler – eröffneten das Adventssingen mit dem Stück „Aschauer Bläserweise“. Danach traten Sprecher Schuster, die Musiker und Sänger abwechselnd auf. „Advent ist Wartezeit, ist Sehnsuchtszeit. Wir möchten euch heute einladen zum Stillwerden und zum Nachdenken anregen“, sagte Schuster bei der Begrüßung zu den vielen Besuchern in der Kirche.

Mit besinnlichen Geschichten („Ist die Weihnachtsgeschichte ein Märchen?“, „Ausgerechnet ich!“ und „Uns ist ein Kind geboren“) sorgte der Sprecher zwischen den musikalischen Darbietungen in der kurzweiligen Stunde dafür, dass die Besucher in sich gehen konnten zum bevorstehenden Weihnachtsfest.

Der Buchsbaumer Zwoagsang mit Herta und Martin Albert spielte und sang adventliche und weihnachtliche Lieder wie „Ach, meine Seel, fang an zu singen“ oder „Jetzt kommt die wunderbare Zeit“. Das Trio Bassd scho mit Brigitte Gruber, Michael Hacker und Claudia Doldi aus Mittbach begeisterte mit seinen Darbietungen wie „Für’n Papi“ oder „A bisserl Gitarre“. Und der Maria Thalheimer Kirchenchor sang „Sieh, dein König kommt zu dir“ oder „O Maria, wie gefährlich ist die Reis’“.

Am Ende sang die ganze Gemeinde zusammen „Macht hoch die Tür“, und die Rappoltskirchner Bläser spielten dazu, bevor vom Pfarrgemeinderat vor der Wallfahrtskirche am Röhrlbrunnen gegen eine freiwillige Spende Glühwein ausgeschenkt und Früchtebrot sowie Stollen angeboten wurden. Der Erlös kommt dieses Jahr der anstehenden Renovierung des Kirchturms der Maria Thalheimer Wallfahrtskirche Mariä Himmelfahrt zu Gute.

TOM OBERMEIER