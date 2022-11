Sirenen: Lage in Fraunberg „ein Glücksfall“

Zehn Anlagen in Gemeinde – Leitstelle steigt auf Digitalfunk um: Rat denkt an Umrüstung

Von Friedbert Holz schließen

An Zeiten, in denen Sirenen nicht nur bei Feuerwehreinsätzen aufheulten, erinnern sich bei uns nur noch Ältere. Mittlerweile jedoch zwingen Ereignisse wie Hochwasser, im schlimmsten Fall noch größere Katastrophen oder gar Kriege die Sicherheitsverantwortlichen von Bund, Ländern und Kommunen zum Umdenken. Und so sollen bald die nicht zu überhörenden Warntöne, wie nun auch im Fraunberger Gemeinderat vorgestellt, von modernerer Technik ausgesendet werden.

Fraunberg – Experte Wolfgang Friedering vom Landshuter Unternehmen abel & käufl war deshalb zu einem Fachvortrag eingeladen worden, um über künftige Alarmierung durch Sirenen zu informieren. „Vermutlich vom dritten Quartal 2023 an wird, wenn alles wie vorgesehen klappt, die Integrierte Leitstelle Erding bei Bedarf digital Sirenen im gesamten Landkreis auslösen können. Das wäre dann auch für Fraunberg möglich, das in seinem Gemeindegebiet insgesamt zehn Sirenen besitzt. Ein Glücksfall, denn einige Gemeinden, wie etwa Berglern, haben schon gar keine mehr“, sagte Friedering.

In Zusammenarbeit mit der Kreisbrandinspektion und den örtlichen Feuerwehren wird ein System aufgebaut, das komplett auf digitaler Alarmierung basiert. So kann die Leitstelle dann jede einzelne Sirene über Funk ansteuern, für die Umsetzung rechnet der Spezialist mit rund einem Jahr.

Bislang haben er und sein Team die vorhandenen Sirenen in Fraunberg auf ihre Funkabdeckung sowie auf ihre jeweilige Schallwellen-Abstrahlung hin überprüft. „Dabei“, so Friedering, „konnten wir klar sehen, dass die bestehenden Sirenen, meist auf Hausdächern montiert, die klassische Rundum-Wirkung eines mehr oder weniger großen Kreises in der Beschallung haben. Sie erreichen aber mit ihren schrillen Tönen keinesfalls alle bewohnten Gebiete, decken vorwiegend die Orte ab“.

Mit neuartigen Sirenensystemen, die sich auch auf Masten oder an Hauswänden befestigen lassen, wären aber auch weiter reichende Schallwellenformen möglich, bis hin zu ganz individuellen Gestaltungen, je nach Örtlichkeit. So ließe sich auch eine größere Warntonabdeckung erreichen, im Vergleich zu jenen bekannten, pilzförmigen Sirenen, etwas respektlos auch „Schrei-Schwammerl“ genannt. Jedoch auch diese herkömmlichen Sirenen ließen sich nach der Ausführung des Experten mit so genannten modularen Sirenen-Steuerempfängern nachrüsten und wären so mit dem neuen Leitstellensystem kompatibel.

Bevor es zu eventuellen Umrüst- und/oder Erweiterungsmaßnahmen kommt, soll es ein Treffen mit den drei Feuerwehren geben. Denn sie als lokale Rettungsdienste sind wesentlich von neuen Alarmierungsformen betroffen und sollen dazu auch ihren wertvollen Input geben können. „Zudem“, gab Bürgermeister Hans Wiesmaier mit hörbarer Resignation in der Stimme zu bedenken, „sind die Fördertöpfe für Maßnahmen wahrscheinlich wieder schneller leer als wir Anträge für Zuschüsse stellen können“.

Die Fraunberger Sirenen:

Fraunberg, Schulstraße (wird abgebaut); Riding, Wartenberger Straße; Reichenkirchen, Kirchplatz; Grucking, Dorfstraße (wird abgebaut); Helling; Lohkirchen; Maria Thalheim, Dickenaustraße; Hinterbaumberg; Oberbierbach und Rappoltskirchen.