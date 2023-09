Riesenandrang beim Fischerfest in Maria Thalheim: „So haben uns die Besucher die Türen noch nie eingerannt“

Teilen

Arbeiten am Limit: die Fisch-Griller der Sportfischergemeinschaft hatten einen schweißtreibenden Job. © Thomas Obermeier

Die Grills glühten auf Hochtouren: Am Samstag und Sonntag war beim Fischerfest der Sportfischergemeinschaft Dorfen-Altenerding auf dem Thalheimer Dorfplatz mächtig was los. So viel wie noch nie, schätzten die Organisatoren.

Maria Thalheim – Das traditionelle Fest mit familienfreundlichen Preisen fand bei herrlichem Spätsommerwetter statt, und letztlich „wurden alle Erwartungen weit übertroffen“, freute sich Anton Braun, seit diesem Frühjahr Vorsitzender der Sportfischer. Nach 15 Jahren habe es wieder einen neuen Rekord beim Besucheransturm und Fischabsatz gegeben. Braun berichtete: „So haben uns die Besucher die Türe noch nie eingerannt.“ Wenn man weiß, was für gewöhnlich bei dem Fest bei guter Witterung los ist, dann will das schon was heißen.

„Bereits am Samstag lief das Geschäft schon sensationell gut, und die Besucher blieben bei dem warmen Sommerwetter mit Kerzenlicht an den Tischen bestens gelaunt bis 23 Uhr sitzen“, erzählt Braun. „Am Sonntag waren es noch mehr. Unsere Fisch-Grillspezialisten arbeiteten dauerhaft am Limit, um die Wartezeiten so kurz wie möglich zu halten. Mit Auf- und Abbau hatten wir dieses Wochenende 60 Fischer, davon zehn Jugendfischer im Einsatz. Das macht mich besonders stolz.“

Die Fischerfreunde hatten zwei schattenspendende Zelte aufgestellt, die vielen Bänke und Tische draußen waren bestens beschirmt. Angeboten wurden wieder verschiedenste Fischspezialitäten. Die Steckerlfische, Forellen und Makrelen, gab es auch frisch geräuchert aus der Räucherhütte. Zudem gab’s Fischsuppe, Calamari, Fischfilets, Fisch-Nuggets und freilich auch die klassische Fischsemmel. Kaffee und hausgemachte Kuchen, Torten sowie Gebäck der Fischerfrauen fanden an den Nachmittagen reißenden Absatz. Viele Bürger nutzten das herrliche Wetter zu einer Radltour oder einem Spaziergang auf dem Marienweg und machten beim Fischerfest Station. tom