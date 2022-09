Spielregeln für Fraunbergs Spielplätze

Ihn gibt’s bereits: der Spielplatz in Fraunbergs Sifridus-Siedlung. Wie viele sich wohl noch hinzugesellen?

Mindestgröße, Ausstattung, Ablöse & Co.: Gemeinderat gibt Grünes Licht für neue Satzung

Von Friedbert Holz schließen

Wer innerhalb eines Gemeindegebiets ein Bauvorhaben mit mehr als drei Wohneinheiten plant, muss nach einer Novelle der Bayerischen Bauordnung auch für einen privaten Kinderspielplatz sorgen – oder er zahlt eine Ablösesumme. Um, wie jüngst unter anderem die Stadt Erding (wir berichteten), die Regeln schriftlich festzulegen, hat Fraunberg nun eine Kinderspielplatz-Satzung entworfen. Bis auf Christian Gruber (WG Reichenkirchen) stimmten dieser alle Gemeinderäte zu, sie gilt ab sofort.

Fraunberg – „Wir wollen lediglich für Gerechtigkeit sorgen, es geht uns nicht darum, die Bürger zu überlasten“, betonte Bürgermeister Hans Wiesmaier. Viele der Bedingungen sind von den Bauherrn zu beachten. So gibt es etwa klare Festlegungen zu Lage und möglicher Bepflanzung, aber auch zur Beachtung der Verkehrssicherheit und zur Größe eines Spielplatzes: Er muss mindestens 40 Quadratmeter Fläche aufweisen, bei noch mehr Wohneinheiten dann auch entsprechend mehr.

Die Ausstattung, darin war sich der Rat einig, sollte mindestens eine Sandspielfläche und ein „ortsfestes Spielgerät“ aufweisen. Ganz wichtig auch der Hinweis darauf, dass nicht die Gemeinde, sondern der Grundstückseigentümer sich um Erhalt, Pflege und Sauberkeit des Spielplatzes zu kümmern hat. „Er ist“, so Verwaltungsgeschäftsführer Friedhelm Eugel, „auch im juristischen Sinn für diesen Platz verantwortlich“.

Wer aus bestimmten, in der Satzung geregelten Gründen keinen Spielplatz bauen kann oder will, hat die Möglichkeit einer finanziellen Ablöse. Für die Höhe hatte Eugel eine Formel aufgestellt: Grundstücks- und Herstellungskosten multipliziert mit der jeweils erforderlichen Fläche des Spielplatzes – gemäß Anzahl der Wohneinheiten – ergibt die Summe.

Am Beispiel eines Hauses mit sechs Wohnungen und insgesamt 480 Quadratmetern Wohnfläche ergeben sich laut aktuellem Stand rund 31 000 Euro Ablöse, die an die Gemeinde geht. „Dieser Betrag kann aber variieren, da er immer vom jeweiligen Bodenrichtwert abhängig ist“, so Eugel.

Klar ist hingegen, wofür das Geld verwendet wird: für „Herstellung oder Unterhalt einer örtlichen Kinder- oder Jugendfreizeiteinrichtung der Gemeinde Fraunberg“. Großen Wert legte der Rat auch auf die Feststellung, dass dieses Geld keinesfalls für das Kinderhaus St. Florian verwendet wird. „Hierfür bezahlen die Eltern schon Kindergarten- oder Krippengebühren“, betonte Kai von Fraunberg (WG Fraunberg).