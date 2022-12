Chor sucht dringen Nachwuchs – Taktvolle Einstimmung aufs Weihnachtsfest

Jahreshaupversammlung und Adventskonzert

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause hat der 2018 gegründete gemischte Fraunberger Chor Taktvoll zum Adventskonzert ins Gemeindezentrum eingeladen – kurz vor der Jahreshauptversammlung. Dort gaben die Sänger ihre Konzert-Pläne für 2023 bekannt.

Fraunberg – „Ich hätte nicht gedacht, dass der Chor zwei Jahre ohne Proben und Auftritte überlebt“, sagte Leiterin Ute Auf dem Hövel bei der Begrüßung im gut gefüllten Bürgersaal. „Umso mehr freut es uns, uns zusammen mit euch auf das anstehende Weihnachtsfest musikalisch einzustimmen.“ Die 14 Chormitglieder unter der Leitung von Ute Auf dem Hövel, begleitet auf dem Klavier von Reichenkirchens Organistin Angela Gruber, sangen internationale Lieder zu den Themen Winter und Weihnachten. Für die Klassiker „Macht hoch die Tür“ und „Leise rieselt der Schnee“ waren Textzettel ausgelegt worden, damit alle mitsingen konnten. Nach dem lang anhaltenden Applaus der Konzertbesucher am Ende sang der Chor als Zugabe noch den Weihnachtshit „We Wish You A Merry Christmas“. Zwischen den Liedern sorgte Bürgermeister Hans Wiesmaier mit besinnlichen Advents- und Weihnachtsgeschichten für eine gemeinsames Weihnachtsgefühl. Bei freiem Eintritt konnten sich die Konzertbesucher zum Schluss mit einer freiwilligen Spende für die Chorarbeit bedanken.

„2021 war kein einfaches Jahr für uns, wir mussten im Winter pausieren. Immerhin konnten wir noch zwei Konzerte geben.“ So lautete die kurze Rückschau von Anja von Fraunberg, Vorsitzende des gemischten Chors Taktvoll in Fraunberg. Der hatte sich zur vierten Jahreshauptversammlung im Bürgersaal des Gemeindezentrums getroffen.



15 der insgesamt 24 Mitglieder waren gekommen, um sich vor allem Gedanken um das künftige Programm machen zu können. Die Chorsänger waren immer noch beseelt vom großen Erfolg ihres Auftritts beim Adventskonzert kurz zuvor (siehe oben). „Manche gingen richtig beschwingt nach Hause“, konstatierte Chorleiterin Ute Auf dem Hövel hochzufrieden. Für das kommende Jahr seien bereits Konzerte in Planung. Zwar lasse sich das eigentlich vorgesehene Adventskonzert 2023 wahrscheinlich so nicht realisieren, denn der vierte Advent falle dann direkt auf Heiligabend. Dafür denkt sie momentan an eine herbstliche Veranstaltung als Alternative, dann gebe es das Konzert halt etwas früher.



Stattfinden soll aber auf jeden Fall das Muttertagskonzert am 14. Mai 2023, vielleicht zusammen mit dem Gemeinde-Orchester, das dann zugleich sein 20-jähriges Bestehen feiert. Ebenfalls angedacht ist ein Chorauftritt „irgendwann im Sommer, vielleicht auf dem Schlossgelände“, wie Herdana von Fraunberg vorschlug.



Bis dahin wollen sich aber alle Chormitglieder vorrangig selbst aktiv um weitere Sänger und Sängerinnen bemühen, denn Nachwuchs wird dringend gesucht.



Was die Finanzen des Chors angeht, konnte Kassier Manfred Obermaier ein zufriedenstellendes Ergebnis vemelden: Einnahmen in Höhe von rund 3300 Euro, darunter 1500 Euro an Spenden, stehen Ausgaben von rund 2900 Euro gegenüber – allein 1000 Euro spendete der Chor an die Ukraine-Hilfe. Der Kontostand des Vereins liegt derzeit bei rund 3000 Euro.



„Wir sind froh, Mitglied des Bayerischen Sängerbundes zu sein“, freute sich Anja von Fraunberg abschließend, „denn somit bekommen wir nicht nur Fördermittel für unsere Chorleiterin und für Noten. Wir müssen auch keine Gema-Gebühren für Urheberrechtsnutzung bezahlen.“

