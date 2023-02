Zuschüsse für Theater, Ausflüge und Kurse

Von: Friedbert Holz

Ein Teil des Förderverein-Vorstands (v. l.): Jennifer Georgakos (Schatzmeisterin), Gisela Leitsch (zweite Vorsitzende und Schulleiterin), Gisela Liebl, Janina Pitz-Blazquez (Beisitzerinnen) und Anja von Fraunberg (Schriftführerin). Der erste Vorsitzende Kai von Fraunberg war verhindert. © Friedbert Holz

Förderverein unterstützt Grundschule Fraunberg – Mitglieder unter den Eltern gesucht

Maria Thalheim – Seit fünf Jahren besteht nun der Förderverein der Grundschule Fraunberg, der sich nach längerer Pause zur Jahreshauptversammlung in der Mensa der Offenen Ganztagesschule getroffen hat. Dabei gab Gisela Leitsch, in Personalunion zweite Vorsitzende und Leiterin der Schule, vor rund einem Dutzend Besucher einen Bericht über die gemeindliche Bildungsstätte ab.

„Derzeit haben wir 62 Mitglieder, aber wir wünschen uns vor allem aus der Elternschaft weitere dazu. Wir werben zwar bei allen möglichen Treffen für unsere Belange, haben auch eine Werbe-Tour bei Betrieben in der Gemeinde veranstaltet.“ Das Geld werde benötigt, um die notwendige Ausgaben decken zu können“.

Immerhin würden 96 der insgesamt 162 Schüler das Angebot der Offenen Ganztagesschule samt Mittagsverpflegung nutzen, mit weiter steigender Tendenz. „Vor allem in den zweiten Klassen gehen die Anfragen deutlich nach oben“, so Leitsch, „im ersten Schuljahr wird meist noch etwas abgewartet“.

Der Förderverein konnte aber auch einige Anschaffungen tätigen, wie etwa eine Wackelbrücke auf dem Spielplatz vor dem Schulhaus Reichenkirchen, oder den Nachkauf von Büchersätzen, damit die Kinder nicht täglich jedes Schulbuch von zuhause mitbringen müssen. Zudem gab es eine Fahrt zum Dinosaurier-Museum nach Taufkirchen und einen Kurs unter dem Titel „Stark auch ohne Muckis“, in dem Kindern Wege zur Stärkung ihres Selbstwertgefühls vermittelt wurden.

Wie Anja von Fraunberg, die Schriftführerin des Vereins, ausführte, sind auch wieder Theater-Aufführungen oder der Besuch der Sternwarte in Garching geplant. All dies ist nur möglich, weil durch Mitgliedsbeiträge (rund 1 960 Euro) und Spenden (rund 920 Euro) Geld in die Vereinskasse floss, die von Jennifer Georgakos verwaltet wird. Insgesamt kamen so rund 3 200 Euro an Einnahmen zusammen, denen aber rund 5 900 Euro an Ausgaben gegenüber standen, davon allein 5 800 Euro für Anschaffungen. Der Kassenstand betrug zum Jahresbeginn rund 4 900 Euro.

Wie aktuell die Arbeit des Fördervereins ist, zeigte eine Anfrage aus dem Publikum: Vor kurzem sind Familien mit schulpflichtigen Kindern als Flüchtlinge aus der Ukraine zugezogen und suchen Unterstützung – vom Schulranzen bis hin zum Fahrrad, um in der Unterkunft in Großhündlbach (wir berichteten) mobil sein zu können. Der Verein prüft nun, wie er helfen kann, ist aber auch dankbar für jede andere Unterstützung aus der Gemeinde, wurde in der Versammlung deutlich. fez