Tierisch starke Lebensretter

Von: Friedbert Holz

Ein Spielplatz als Übungsfläche: In Fraunberg ist seit Juni die Rettungshundestaffel der Johanniter aus Landshut zu Gast. Ihre Leiterin ist Birgit Wurzacher (zweite Frau von rechts). Im Hintergrund zu sehen ist der Container, in dem die Truppe Materialien lagert. © Roland Albrecht

Erst weckte ein blauer Container auf dem Waldspielplatz das Interesse einiger Bürger in Fraunberg. Dan folgte die Anfrage bei der Gemeinde, was dieser Fremdkörper dort wohl zu bedeuten habe. Und jetzt sorgte die Johanniter-Rettungshundestaffel aus Landshut für Aufklärung: Sie nutzt die Fläche des Spielplatzes gelegentlich als Übungsgelände. Im Container bewahrt sie alle dafür notwendigen Gerätschaften auf. Wie die Retter mit ihren Hunden arbeiten, führten sie nun anschaulich vor.

Fraunberg – Wie berichtet, hat der Gemeinderat vor ziemlich genau einem Jahr beschlossen, die Fläche der Staffel zu Übungszwecken und zur Lagerung von Ausrüstung zu überlassen. Wenn die Gemeinde sie für eigene Termine braucht, hat das Vorrang.

„Etwa seit Juni steht unser Container hier, denn dieser Platz ist geradezu ideal für unsere Zwecke“, erklärt Birgit Wurzacher (59). Sie leitet die Staffel, ist seit 15 Jahren dabei, hat 15 Jahre Rettungshunde-Erfahrung, zunächst als Helferin, später selbst als ausgebildete Hundeführerin. Mit sieben weiteren Mitgliedern und deren ausgebildeten Hunden ist sie nach Fraunberg gekommen, um Interessierten ihre Arbeit näher zu bringen.

„Wir unterscheiden grundsätzlich drei Arten unserer Einsätze: die Flächensuche, die Trümmersuche und das so genannte Mantrailing. Am häufigsten werden wir zur Flächensuche gerufen, wenn etwa ein Mensch in unwegsamem oder unübersichtlichem Gelände gesucht wird. Dabei entfernen sich unsere Hunde manchmal über 100 Meter weg von uns, sie suchen ganz allgemein nach frischer, menschlicher Witterung. Ein Hund kann übrigens etwa 40 bis 50 Helfende ersetzen und in einer Viertelstunde bis zu 30 000 Quadratmeter professionell absuchen“, erklärt Wurzacher.

Bei der Trümmersuche, etwa nach Explosionen oder Erdbeben, suchen die Hunde, kontrolliert von ihren Hundeführern, nach Verschütteten. Beim Mantrailing, vor allem im städtischen Bereich, schnüffelt der Hund erst an einer Geruchsprobe, etwa einem Kleidungsstück, bevor er dann, geführt an einer rund sieben Meter langen Leine, dessen Spur aufnimmt.

Hauptberuflich arbeitet Wurzacher in der Geschäftsstelle eines Sportvereins. Doch sie ist wie alle Mitarbeiter der Rettungsstaffel als Sanitäterin und Ersthelferin ausgebildet, kann sich mit Kompass und Karte auch im Gelände zurecht finden. „Hier auf dem Waldspielplatz, abseits von Straßenlärm und anderen störenden Umwelteinflüssen, üben wir einzelne Bestandteile der Rettungshunde-Prüfungen. Mit den im Container eingelagerten Geräten können wir neben dem für eine Trümmerprüfung notwendigen Gerätetraining auch allgemein die Geschicklichkeit und das Zusammenspiel von Hund und Hundeführer fördern.“

Jetzt, bei der Vorführung vor Fraunberger Publikum, zeigen die Hunde und ihre Führer, was sie können. Yuma etwa, der Labrador Retriever Wurzachers, sucht Miriam, ein kleines Mädchen, das sich zuvor im nahen Waldstück versteckt hat. Es dauert nicht lange, schon hat er sie entdeckt, meldet mit lautem Gebell seinen Fund. Natürlich bekommt er eine Belohnung, „unsere erfahrenen Tiere freuen sich auch, dass sie etwas gefunden haben. Es ist für sie eine Art Spiel“, erklärt die Hundeführerin.

Bürgermeister als Hundeführer: Auch Fraunbergs Gemeindechef Hans Wiesmaier probiert sich mal aus. Mit Erfolg: Der bestens ausgebildete Mantrailing-Whippet-Mix Filou lässt sich von ihm gemütlich über eine horizontale Leiter geleiten. © Roland Albrecht

Oreo, ein weiß-schwarzer Sheltie, spürt die kleine Klara auf, die sich unter einen Karton mitten auf der Fläche verkrochen hat. „Seine liebste Belohnung ist Leberkäse, darauf steht er“, weiß seine Hundeführerin. Der Australian Shepherd Dice, eigentlich ein Hütehund von Hundeführerin Magdalena, hat im Nu eine am Boden liegende Person ausgemacht, ihm schmecken Hühnerherzen am besten. Und Filou, der Mantrailing-Whippet-Mix von Hundeführerin Sabine, lässt sich sogar von Bürgermeister Hans Wiesmaier über eine horizontal aufgelegte Leiter führen.

„Wir werden von der jeweiligen Leitstelle alarmiert, wenn wir gebraucht werden, oft auch mitten in der Nacht“, erklärt Leiterin Wurzacher. Dann rücken die Teams mit ihren gut geschulten Hunden aus. „Die Ausbildung bis zu ihrer Prüfung dauert etwa drei Jahre, und alle zwei Jahre ist dann eine Wiederholung fällig. Auch wenn die Rettungshunde-Arbeit viel Zeit in Anspruch nimmt, ist es schön zu sehen, wie sich Mensch und Hund bei erfolgreicher Suche freuen.“ Die Rettungshunde seien für sie mehr als nur Haustiere, vielmehr Freunde und Partner in ihrer Arbeit.

Wer zweimal pro Woche gerne mit Hunden arbeitet, Teamgeist hat, physisch wie psychisch belastbar ist, wer Interesse an medizinischen Themen zeigt, kann sich bei der Staffel bewerben. Die am besten dafür geeigneten Hunde sind laut Wurzacher „mittelgroß und gut motivierbar“, ihre Rasse spielt dabei keine Rolle. Weitere Infos gibt’s per E-Mail an birgit.wurzacher@johanniter.de.