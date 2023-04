Tittenkofen verliert sein Wirtshaus

Von Friedbert Holz schließen

Nach 150 Jahren Geselligkeit an der Erdinger Straße: „Jenny’s Stüberl“ wurde zugesperrt. Der bauliche Zustand des Hauses erlaubt hier keine Gastwirtschaft mehr.

Tittenkofen – Sie hatte viele Namen und zahlreiche Stammgäste: Das kleine Lokal an der Erdinger Straße, zuletzt bekannt unter dem Namen „Jenny’s Stüberl“, gibt’s nicht mehr. Wo sich über viele Jahre hinweg Einheimische und Durchreisende unter der einladenden Überschrift „Griasgood“ trafen, bestimmt jetzt eine Baustelle die Optik, wo einst ein hübscher Biergarten-Zaun mit Blumentöpfen das kleine Areal begrenzte, türmt sich jetzt Baumaterial.

So ist nach über 150 Jahren dort eine Lokalität für immer verschwunden, die eine durchaus bewegte Geschichte hinter sich hat. „Ich war gerade 14 Jahre alt, als wir uns in der damaligen Stiglmeierschen Gaststätte getroffen haben“, erinnert sich Josef Gruber aus Titten-kofen an erste persönliche Kontakte zum einzigen Wirtshaus am Ort. Mittlerweile ist der Landwirt 84 Jahre alt, wohnt immer noch einen Steinwurf vom Lokal entfernt und sinniert über die Ereignisse dort.

+ Zum Wohnhaus wird das Gebäude umfunktioniert. © Friedbert Holz

Einst habe das Gasthaus sogar noch einen Saal im ersten Stock und eine Holz-Kegelbahn besessen. „In erster Linie aber ging’s um den Sonntagsstammtisch, bei dem sich halb Tittenkofen getroffen hat, um den neuesten Ratsch auszutauschen. Zu essen gab’s damals maximal kleine Brotzeiten oder eine Wurst aus der Hand. Aber die Leute kamen ja hauptsächlich, um sich beim Bier zu unterhalten“.

Angeblich taucht ein Wirtshaus der Familie Stiglmeier in ersten Aufzeichnungen aus dem Jahr 1870 auf. Der Schützenverein „De Griabigen“ sah hier schon bald seine Heimat, und auch andere Vereine trafen sich regelmäßig. Nach mehreren Schicksalsschlägen und Kriegen kam es, wie sich Gruber erinnert, 1970 zur Übernahme durch Hermann Stiglmeier. Obwohl der Vater von drei angeheirateten Kindern sowie einem eigenen Kind war, verpachtete er 1990 das Lokal, seine Kinder wollten nicht Wirte werden.

„Danach gab es mindestens zehn verschiedene Pächter“, rechnet Grubers Sohn Christian nach. „Sie kamen aber alle nicht aus der Gemeinde, sondern eher von Wartenberg oder aus der Freisinger Gegend“. Schließlich verkaufte der nächste Stiglmeier-Sohn Seppi das Gasthaus an Wirt Tom Abwandner, und dieser wiederum Anfang der 2000er an Helmut Denk. Als der neue Besitzer aber im Jahr 2022 starb, ging das Haus komplett an eine Familie, die nun umbaut.

+ Als letzte Wirtin begrüßte Eugenia „Jenny“ Gagesch Gäste in ihrer Stube. © Friedbert Holz

Zuletzt hatte Eugenia „Jenny“ Gagesch, eine 42-jährige Wirtin aus Rumänien, das Kommando übernommen. Sie regierte über den Gastraum, die kleine Küche und den Biergarten. „Hier trafen sich vorwiegend Einheimische, manchmal kamen aber auch Radler vorbei und kauften sich eine Erfrischung“, erzählt Josef Gruber.

2004 war zudem von Familie Krämer der Tittenkofener Stammtisch gegründet worden. „Weil es schwierig war, einen bestimmten Wochentag als Treffpunkt auszumachen, wurden schließlich der jeweils 10. und 25. Tag eines Monats zu festen Terminen benannt“, erinnert sich Gruber. Mittlerweile ist dieser Stammtisch aber ins Gasthaus Rauch ins benachbarte Grucking gezogen. Dorthin war der Tischkegel-Verein bereits 1994 abgewandert.

+ Viele Erinnerungen hat Josef Gruber im Lokal gesammelt. © Friedbert Holz

Das Schicksal der alten Dorfkneipe besiegelte deren baulicher Zustand. Dieser erlaubte keine Weiterführung mehr für gewerbliche Zwecke. Der Brandschutz und die Lüftung allein seien nicht mehr zeitgemäß gewesen, berichtet Gruber.

Und so musste sich auch Wirtin Jenny nach etwas Neuem umschauen und ist in Wang bei Moosburg fündig geworden. Die Erinnerung an die vier Jahre als Wirtin in Tittenko-fen jedoch sorgen bei ihr immer noch für etwas Wehmut. Voller Begeisterung erzählt Gagesch von den Männer- und Frauen-Stammtischen am Ort, die sich zu Beginn in ihrer Wirtschaft zusammen gefunden hätten. „Erst später bot ich auf einer kleinen Karte auch Speisen an, und ich versuchte, das kleine Lokal und den Biergarten zur Straße hin so gemütlich wie möglich zu gestalten“, erzählt Gagesch.

Tatsächlich war sie als Wirtin sehr beliebt, hatte sogar für Tanzabende mit Live-Musik und Weißwurst-Frühstücke gesorgt. „Organisation ist eine meiner Leidenschaften. Und ich feiere gerne. Ich bin stolz, die letzte Wirtin in Tittenkofen gewesen zu sein, auch wenn die Jahre während der Corona-Pandemie sehr schwierig für mich waren“, erinnert sich die 42-Jährige.

Der letzte Besitzer des Hauses an der Erdinger Straße, Helmut Denk, habe sogar überlegt, so erinnert sich die Wirtin, für sie oberhalb der Wirtschaft eine kleine Wohnung einzurichten. Daraus ist zwar für sie nichts mehr geworden. Doch wohl schon bald, so ist zu hören, sollen hier neue Mieter einziehen. Sie werden das neue Kapitel des Hauses einläuten.