Frontalcrash fordert Leicht- und Schwerverletzte - Kreisstraße über zwei Stunden gesperrt

Von: Markus Schwarzkugler

Schwer beschädigt landete der Audi im Feld. © Günter Herkner

Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen Rappoltskirchen und Maria Thalheim sind am Donnerstag zwei Autofahrerinnen leicht beziehungsweise schwer verletzt worden.

Rappoltskirchen – Laut Bericht der Erdinger Polizei befuhr eine 20-jährige Erdingerin gegen 17 Uhr die Kreisstraße ED 15 von Maria Thalheim kommend in Richtung B 388. Dabei kam sie aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem Pkw einer 61-Jährigen aus dem nördlichen Landkreis. Die beiden Fahrzeuge wurden ins Feld geschleudert.

Die Unfallverursacherin wurde mit einem Rettungswagen leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht, die 61-Jährige mit schweren Verletzungen per Rettungshubschrauber in eine Münchner Klinik geflogen. An beiden Autos entstand im Frontbereich erheblicher Sachschaden: jeweils rund 15 000 Euro. Sie wurden abgeschleppt.

Die Kreisstraße war für rund 2,5 Stunden komplett gesperrt. Neben einer Streife der Polizei Erding waren die Feuerwehren aus Eschlbach und Bockhorn sowie ein Rettungshubschrauber, zwei Rettungswagen und ein Notarzt im Einsatz.

